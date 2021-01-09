拍板！陸「全民免費打疫苗」　2.4兆醫保和財政買單

▲北京西城區新冠病毒疫苗接種現場。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

繼日前大陸國家衛健委透露，新冠疫苗將為全民免費提供後，大陸國家衛健委、醫療保障局9日正式拍板，將實施全民免費接種，待新冠疫苗附條件上市後，由醫保基金和財政共同負擔，公民個人不負擔費用。按照日前陸媒估算數據，總花費換算可能高達新台幣2.4兆元。

大陸國務院9日召開記者會，說明全國疫情防控工作、疫苗接種情況，大陸國家衛健委副主任曾益新表示，自2020年12月15日，啟動「重點人群」的接種工作以來，迄今為止全國重點人群接種量已近750萬劑次，加上之前針對高風險人群接種的160餘萬劑次，累計已展開新冠病毒疫苗接種900多萬劑次。

▲大陸國家衛健委副主任曾益新9日宣布，官方拍板推動全民免費接種疫苗，個人不須承擔費用。（圖／取自央視）

他說，接種過程中，官方建立一系列不良反應監測、應急救治制度，再次證明中國大陸新冠病毒疫苗具有較好的安全性。

曾益新宣布，隨著新冠病毒疫苗附條件上市，國家將全面有序地推進高傳播人群、高危人群和普通人群的接種工作，並實施全民免費接種，實現「應接盡接」，由各級政府組織、安排。

對於接種新冠疫苗產生的費用問題，大陸國家醫療保障局副局長李滔當日表示，新冠疫苗附條件上市後，企業按議定價格提供疫苗的費用和接種費用，將由醫保基金和財政共同負擔，公民個人不負擔費用。

▲ 中國「國藥集團」（Sinopharm）旗下中國生物研發的新冠病毒滅活疫苗，已獲批准附條件上市。（圖／達志影像／美聯社）

目前，中國大陸共有五款新冠病毒疫苗，處於第三期臨床階段，2020年12月31日，大陸國家衛健委宣布，批准國藥集團中國生物旗下一款新冠病毒滅活疫苗上市，創下首例，並表示疫苗將為全民免費提供。

訊息公布後，據大陸權威財經媒體《財新》估算，目前疫苗一針平均200元人民幣，每人須接種兩針，若14億人都接種疫苗，得花費5600億元人民幣（約2.4兆元新台幣），明顯超出大陸醫保基金的承受能力，還需透過公共衛生服務資金等其他管道來解決費用問題。

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