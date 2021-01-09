馬朱江侯分進合擊　國民黨168反萊公投連署站同步誓師

▲朱立倫上午前往板橋慈惠宮參拜後簽寫公投連署書。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

國民黨於9日、10日兩天於全國159個議員選區啟動雙公投擺攤連署活動，共計168個連署點，同步於上午9時至12時進行連署誓師。前總統馬英九、國民黨主席江啟臣、前新北市長朱立倫及新北市長侯友宜9日上午分別前往不同連署站，分進合擊。

馬英九、江啟臣上午前往桃園仁祥公園、雲南文化公園進行連署誓師，朱立倫到回到新北市版橋，至於侯友宜去哪個連署點，市府與黨部都是保密到家，除了議員選區，由黨員、里長、支持者提供攤位的「友善臉數點」目前統計已高達4000個。

朱立倫上午9點前往板橋慈惠宮參拜後簽寫連署書，他表示，反萊豬連署就是為了確保全民的食安，讓大家吃得安心、吃得健康，尤其是豬肉是國人主要肉食，絕不能讓它被污染。

朱立倫表示，來到天上聖母面前參拜與連署，因為媽祖就像母親，永遠保佑大家平安健康，以這樣的心情，拜託祂保佑這次連署的成功，也與國民黨團隊同心協力、分進合擊。

▲馬英九、江啟臣前往桃園進行食安公投連署誓師。（圖／馬英九辦公室提供）

▲朱立倫上午與黨部高層、在地議員前往板橋慈惠宮參拜。（圖／記者羅婉庭攝）