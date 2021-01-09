日增14+16「多人赴婚宴」　河北石家莊地鐵停駛

▲河北石家莊疫情嚴峻，日前已封閉火車站，如今進一步停駛地鐵。（圖／翻攝央視）

記者陳政錄／綜合報導

大陸河北省近日本土疫情嚴峻，一周內新冠感染者暴增超過300例，「重災區」石家莊市面對8日再增14例本土確診、16例本土無症狀感染者，於9日上午宣布，為切實保障人民群眾的生命安全和身體健康，將地鐵各線路停止營運。

自2日起出現本土疫情以來，由於確診人數激增，河北省副省長徐建培已宣布石家莊、邢台兩市人員非必要不出市，長途道路客運車輛暫停營運；近日陸續推進全員大規模核酸檢測後，加碼要求兩市居民「繼續居家隔離七天」，形同封閉式管理。

▲河北省石家莊市疫情。（圖／路透社）

9日一早，石家莊官方宣布，為做好新冠肺炎疫情防控工作，切實保障人民群眾的生命安全和身體健康，自1月9日9時40分起，石家莊地鐵各線路停止運營，後續恢復運營時間敬請留意石家莊地鐵官方帳號。

據河北省衛健委9日通報，1月8日0到24日，全省共新增14例本土新冠確診，16例本土無症狀感染者，均在石家莊市。

查看已公布的行動軌跡調查，這14例新增的本土感染者中，有11例居住在石家莊市藁城區，最小年齡只有3歲，2人曾到婚禮現場，有引發群聚感染風險，還有1人為寄宿學生。

對此，大陸國務院副總理孫春蘭已在近日赴河北考察後，要求加強環京、環省和省內重點區域交通管控，做好近期流出人員協查；同時，提升核酸檢測能力，盡快完成全員檢測和嚴格隔離管控、感染者應收盡收、加快流調溯源等。同時，要加快農村地區以及學校、養老機構、監所、宗教活動場所等防控工作，保障封閉管理社區的生活物資、暖氣。

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