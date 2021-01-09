全台道路管制一次看！三大路段「限掛雪鏈」才可通行

▲合歡山區路段已有結冰現象，人車難行。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者李宜秦／台北報導

受到寒流影響，高山地區紛紛降雪，交通部公路總局表示，公路總局今(9)日經巡查並彙整轄管考量高山路段結冰、積雪等因素，三大路段今(9)日限掛雪鏈通行（機車、重機禁止進入）。

1/9道路管制措施如下:

(一) 台7甲線30K(南山)~ 74K(梨山)。

(二) 台8線110k(大禹嶺)~132k (慈恩)。

(三) 台14甲線24K(鳶峰)~ 41.5K(大禹嶺)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲1/9道路管制一覽。（圖／公總）

公總表示，寒流期間請用路人、運輸業及旅宿業者提醒遊客，留意高山天氣，注意高山結冰路段行駛安全，備妥雪鏈，避免受困於高山地區，公路總局特別籲請用路人留意上述路線之管制訊息，依據中央氣象局最新情資即時調整因應並發布最新路段管制訊息。

為避免駕駛行經低溫高山路段，可能造成身體不適，進而影響行車安全，請用路人及遊客評估個人身體狀態，將長時間處於低溫環境，請做好保暖準備。

公路總局將嚴密監控路況，除增派保全人員巡查回報外，並加強路況資訊之揭露，倘若發現路面有結冰之虞，將會管制限掛雪鏈通行，或進而預警性封閉等作為，由於寒流侵襲期間相關道路管制通行作為將影響民眾通行，籲請用路人密切注意公路訊息預為規劃行程。

公路總局轄管道路路況訊息，民眾可透過公路總局全球資訊網、省道即時交通資訊APP、公路路側可變資訊系統、警察廣播電臺、國家公園管理處等瞭解最新路況訊息。