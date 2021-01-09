亞洲學府首例！台大完成「從高污染、高碳排產業撤資」

▲台灣大學。（圖／記者張一中攝）

文／中央社

台灣大學校方日前承諾校務基金從高污染、高碳排產業撤資。學生會永續小組昨天深夜發文指出，校方已於民國109年12月25日前完成撤資，實現承諾。

從高污染、高碳排產業撤資是校長管中閔參加校長遴選時的承諾。台大學生會學術部永續小組昨天深夜在臉書專頁發文指出，台大已完成撤資，成為全台灣和全亞洲首例，校方並承諾未來會積極將資金投資在關心環境、社會及公司治理的企業。

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中央社記者向台大校方求證，獲得證實。台大訂於今天上午9時召開校務會議，校長管中閔預期在會後說明此事。

學生會永續小組也提到，台大在110年度財務規劃報告書中，列出學校未來投資原則，個股部分，以具CSR（企業社會責任）和ESG（環境、社會、公司治理）概念的企業為優先投資標的，將參考國內外相關評比指標。

基金部分，台大規劃若基金中含有ESG爭議性之公司持股，單一個股持股不得超過5%，基金總持股不得超過20%。如果基金持股違反上述原則，經溝通後無改善，將立刻贖回基金。

學生會永續小組希望台大成功撤資的作為，能夠號召台灣和亞洲地區其他大學，一同加入永續投資的行列。