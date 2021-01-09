「凍番薯VS夯地瓜」台灣天氣2選1　網秒給答案：絕對是冷！

▲寒流襲台，網友忍不住問卦喜歡冷天還是熱天。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

近日寒流急凍台灣，就算穿上發熱衣、羽絨衣，還是可能冷到不行，讓人超懷念夏天的太陽。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「超熱跟超冷硬要選一個的話？」文中表示，若是以台灣的夏天和冬天來看，「台灣夏天的超熱跟冬天的超冷，如果只能選擇一種天氣，會寧願超熱還是超冷的天氣的呢？」

看到貼文一出，超多人馬上選出答案，「超冷，台灣冷不到哪去」、「冷吧，冷天穿搭比熱更容易，乾冷是最好的情況」、「絕對超冷，穿厚點開暖氣待在室內一樣舒服，而且冷天氣精神」、「超冷，熱真的沒冷氣會死人」、「經歷過零下10幾度，40幾度也試過，比較喜歡冷。」

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▲留言只有少數人喜歡熱天。（圖／記者李毓康攝）

大部分網友也紛紛附議，「冬天被子包起來就不冷，夏天裸體還是熱，你說呢」、「冷。熱的話皮膚會很爛、狂長粉刺痘痘」、「乾冷是最舒適、熱天整個超不舒服，還很煩躁，尤其台灣空氣配熱氣根本毒氣室」、「絕對是冷！！！熱流汗很黏很臭，開冷氣浪費電，曬太陽會黑」、「禦寒絕對比防熱要簡單得多。」

不過也有人表示，「如果可以沒蟑螂我選熱……夏天的壞處就是一堆蟑螂，嘔嘔嘔」、「超熱，這幾天冷到舊腳傷一直疼」、「超熱，最好是天氣很好那種熱」、「台灣很少熱死人，都是冷死，有的也最多中暑，當然是選熱」、「超熱！！！討厭冬天穿一堆衣服有夠麻煩還是在發抖的感覺」、「熱，受不了冷快死亡了。」