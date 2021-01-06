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社會 社會焦點 保障人權

老公「婚禮前後3天」與隔壁人妻激戰！她見「愛愛行事曆」秒崩潰

▲桃園市徐姓男子前年與小三上摩鐵偷歡至少5次，分手後挨告強制性交，原配收到桃檢不起訴書怒而提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子阿緯（化名）結婚前後3天都與人妻小雲（化名）發生關係，緯妻知情後氣炸提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

男子阿緯（化名）在台中某車行內的分租辦公室經營傢俱買賣，不料，他卻和車行某男員工的妻子小雲（化名）搭上線，與其發展婚外情，不僅在自己結婚的前後3天都和小雲上床，婚後更因此對懷有身孕的妻子態度大轉變，氣得妻子在知道原因後，崩潰上法院提告。台中地院審結判小雲須賠償正宮40萬元。可上訴。

阿緯與女友交往多年，2020年間因女友懷孕，2人遂於5月20日結婚，但其實早在婚禮前夕，阿緯就已出軌，與公司旁車行某員工的妻子小雲曖昧，發展不正當的男女關係。阿緯婚禮當天，小雲有出席也知道新娘已懷有身孕，不過婚禮結束後，她仍與阿緯互動親暱，發生約4次性行為，且每次結束，她還都會把日期、地點記錄在小緯也可見到的雲端行事曆上。

緯妻原先毫不知情，只覺得老公婚後態度丕變，直到汽車行老闆告知，「6月底有看見小緯與小雲的親密自拍片」，她才恍然大悟，後來經質問，老公也承認外遇。對於才剛新婚就面臨婚姻危機，緯妻相當崩潰，難過蒐證後上法院提告，求償100萬元精神慰撫金。

法庭上小雲辯稱，阿緯明知她已為人妻還主動追求，且一直到結婚前夕仍不斷傳訊、向她表明愛意及想在一起的心意，導致她暈船，堅稱緯妻的婚姻出問題，並非她個人介入破壞所致。

阿緯則出面證稱，自己與小雲一共發生過5次性行為，其中4次是在他的租屋處，1次是在摩鐵，這部分小雲都有在雲端行事曆上畫紅色愛心記號，並標註地點。

法官勘驗雲端行事曆發現，原來阿緯婚禮前3天（5月17日）及後3天（5月23日）都有和小雲發生關係，且隔（6）月還又約了3次，再加上2人互相拍攝的性交片及裸露泡澡照，足以證實兩人關係匪淺，行為顯然已侵害緯妻配偶權，審結判小雲須賠償正宮40萬元。可上訴。

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