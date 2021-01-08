中國科學院：2021年首季GDP上看16.3%　全年約8.3%

▲中國科學院預估大陸全年經濟約8.3%。（圖／記者曾俊豪攝）

文／中央社台北8日電

中國科學院預測科學研究中心今天表示，中國今年經濟將快速回升，成長率約8.5%，全年呈現「前高後低」趨勢，其中第一季達16.3%左右。

陸媒澎湃新聞報導，中國科學院預測科學研究中心8日對外發布上述數據。該中心成立於2006年，針對經濟與社會發展中的重大決策問題與基本科學問題，展開預測理論等創新研究，為官方進行重大決策提供科學依據和重要建議。

據預測，今年中國的國內生產毛額（GDP）增速為8.5%左右，經濟將快速回升，經濟成長將呈前高後低趨勢，第一季約16.3%，第二、第三季分別為7.3%和6.3%左右，第四季5.9%。

此外，預計今年第一產業增加值增速為3.2%，第二產業增速為9.5%，第三產業增速為8.4%。

中國科學院預測科學研究中心副主任楊翠紅在發布論壇現場表示，從國際經驗來看，隨著人均GDP提高，經濟增速將呈現下降趨勢。中長期來看，中國經濟增速將呈波浪形下降趨勢。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊全球經濟，相對大多數國家，中國最早控制疫情，民眾生活和生產活動也較早恢復，經濟成長情況也最為樂觀。

瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤稍早前發表報告，預估今年中國經濟成長率將顯著反彈，從去年的2.1%，躍升至7.5%。