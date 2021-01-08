全台最冷大學僅5.7度！網一看傻「竟然不是文化」　內行曝真相

▲許多民眾將家中的保暖衣物穿上。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

受到寒流影響，今日各地寒冷，台北氣象站創入冬以來的最低紀錄，陽明山也降下初雪，有一名網友表示，在中央氣象局的官網查氣溫排行，發現平地最低氣溫的前三名竟然有中央大學，因此好奇詢問「中央大學是不是全台最冷的大學？」貼文一出後，引起許多網友討論，「你把文化放哪裡？」

該名網友在PTT版上發文，今天中午上中央氣象局的官網查溫度，發現台灣平地最冷的第一名是馬祖攝氏4.6度，第二名是桃園的茶改場5.1度，第三名則是中央大學5.7度，他因此很好奇，「中央大學是不是全台最冷的大學？」每次寒流來都會進前五名，五年前還有下雪。

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▲中央大學5.7度位居第三名。（圖／翻攝自PTT）

▲有網友指出，「你把文化放哪了？ 」（圖／翻攝自PTT）

貼文一出後，許多人都表示「這種頭銜一定是淡江跟文化的」、「你把文化放在哪裡」、「文化大學冷到爆」、「文大默默不語」、「文化淡江表示...」、「其實文化還不是全台最高，華梵明明就比文化高」、「陽明山都下雪了好嗎」、「找那種在山上的吧，例如佛光大學」。

有網友PO出文化大學跟華梵大學的溫度，分別為攝氏4度跟5度。也有人解答，中央大學只是剛好有插測站，所以才會出現在排行榜上，「又一隻井蛙，只會看氣象站，不看實際位置」。但也有不少網友表示，「中央起霧的時候，我體驗過能見度不到5公尺，超扯」、「中央也算在半山腰啦，會冷正常」、「中央真的超級冷」。

根據中央氣象局的全台測站列表顯示，文化大學其實也有設置測站，但是因為儀器故障，所以無法顯示資料。此外，雙北地區還有台灣大學也有設置測站，而網友提到的華梵、淡江、佛光則都無設置測站。

▼中央大學位於桃園市。（圖／記者沈繼昌翻攝）