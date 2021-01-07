國1彰化連環車禍！大拖車翻覆波及2轎車2傷　回堵10公里

▲國道1號彰化路段發生大拖車翻覆意外。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號南下197公里，彰化交流道前發生一起大拖車疑似爆胎衝撞內側護欄翻車，占用內側、中線、外側車道，還噴飛到分隔島上，有一名駕駛被拋出車外，所幸意識清楚，波及北上兩部自小客車，此起車禍事故導致國一要下彰化交流道前，目前南向回堵4公里、北向回堵10公里。

據國道第三公路警察大隊初步調查，這起車禍意外事故，發生在今天下午1時15分許，溫男(46歲)駕駛聯結車行經國道一號南向197公里，左前輪爆胎衝撞護欄翻覆，駕駛溫男噴飛頭部受傷，此時北向行駛的小自客車及貨車被溫男聯結車噴散之枕木擊中前擋風玻璃，造成自小貨車余姓駕駛人(46歲)遭砸中臉部手部受傷送醫。

國道警方指出，本件事故造成後方回堵北向約10公里、南向約4公里。北向於14時5分排除；南向於14時50分排除，全案由員林分隊進行處理，回堵車流逐漸紓解中。

彰化消防局據報後緊急出動彰化消防分隊及東區分隊前往緊急搶救，將2名駕駛包紮後送醫院，至於整起事故發生的肇事責任，則有待進一步釐清。

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