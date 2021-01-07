彰化豆漿店第2次被車撞！鐵門餐車全毀 　老闆衰嘆：要歇業到年後

▲自小客與小貨車對撞，豆漿店被波及。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名蔡姓女駕駛小貨車，今(7)日清晨行經彰化田中鎮中南路上時，與歐男駕駛的自小客車對撞，自小客車直衝入豆漿店騎樓，「轟」的一聲鐵門被撞壞、玻璃也碎裂，餐車也毀損，2名駕駛輕傷送醫，所幸田姓女業者人剛好在店內準備開店，尚未將瓦斯桶開關開啟，否則萬一造成爆炸，後果恐怕無法想像。

▲自小客衝入豆漿店。（圖／民眾提供）

這起車禍事故發生在清晨05時許，消防局據報後緊急派遣救護車2輛、各式消防車輛2輛及消防人員8人趕到現場，現場有疑似瓦斯外洩，田中救災車組以水線警戒，移除瓦斯桶後，確認安全後離開現場。

據了解，蔡姓女駕駛正要小貨車由北往南、歐姓男駕駛由西往東行駛，2車在中南路上交叉相撞，交通號誌燈閃紅閃黃燈示警，歐男頭部撕裂傷，左膝擦傷；蔡女腹部疼痛，左膝擦傷，送仁和醫院救治。

不過最慘的還是早餐店，業者接受電訪時心有餘悸的說，「這是第二次被撞了，當時若是站在店門口，恐怕連命都沒了」，撞擊聲「碰」的好大聲，跑出來看餐車鐵門玻璃全部面目全非一片狼藉，這次恐怕要歇業到過完農曆春節，店內損失預估20萬元以上。

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