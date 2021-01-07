一氧化碳飆499ppm！達容許值14.25倍...台南YMCA會館泳池22人送醫

▲台南市北區公園路YMCA會館地下室游泳池，7日傍晚疑因鍋爐加熱熱水、燃燒不完全導致一氧化碳中毒，在該處游泳區的國小師生約7大12小不適送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區公園路1家YMCA會館地下室游泳池，7日傍晚發生疑一氧化碳氣體外洩，引起在該處游泳的國小師生約7大12小身體不適，台南市消防局據報啟重大量傷患救護機制，出動10多部救護車到場，將師生全部疏散，並將19人送醫，另衛生局查訪有3人自行就醫，合計本起意外，合計22人送醫。

▲現場一氧化碳濃度高達499ppm，高於容許值35ppm達14.25倍。（圖／記者林悅翻攝）

台南市消防局於7日下午5時3分許據報，台南市北區公園路一家YMCA會館地下室游泳池內有10多名小朋友身體不適，119馬上出動第6 大隊、安南中隊，轄區公園等10多個消防分隊各式消防車及救護車（11部），總計14車28人前往搶救，消防人員到場，先將全部現場人員10多人疏散離開，並啟動大量傷患救護機制，並通報市警局、南區EOC（緊急醫療中心）、衛生局、教育局、毒災應變隊。

▲現場一氧化碳濃度高達499ppm。（圖／記者林悅翻攝）

台南市消防局初步調查，現場身體不適者總計12小朋友及7名大人，分別進行送醫，送往成大醫院（5位，53歲梁姓男子等3大2小，意識清醒）、奇美醫院（4位，1大3小意識清醒）、台南新樓醫院（3位，3小，其中1名5歲男童意識不清）、市立安南醫院（3位，38歲楊姓女子等1大2小，意識清醒）、郭綜合醫院（3位，40及20歲女子及5歲男童2大1小意識清醒）以進一步檢查治療。消防隊在現場發現1名大人也身體出現不適，另預防性就醫，共 19人（13男6女）送醫。

惟台南市衛生局經派員到各醫院訪查，目前共22名民眾不適就醫，包括14名兒童、8名成人。病人分流情形為成大醫院5名、永康奇美醫院7名、新樓醫院4名、安南醫院3名、郭綜合醫院3名。對於吾胜局統計人數與消防局不同，據了解，其中有3人係自行就醫。

▲▼疑似鍋爐熱水加熱燃燒不完全，形成一氧化碳引起不適。（圖／記者林悅翻攝）

台南新樓醫院指出，目前5歲男童目前住進小兒加護病房救治後，意識恢復清醒，生命跡象穩定，目前在觀察中。初步了解，該游泳池熱水係以瓦斯加熱，疑瓦斯外洩或燃燒不完全造成一氧化碳引起，已通知瓦斯公司派員到場，先關閉瓦斯再進一步查處。

消防人員則指出，現場以儀器測得一氧化碳CO499ppm、硫化氫5.5ppm，研判疑似鍋爐熱水加熱燃燒不完全，形成一氧化碳而引起不適。按行政院勞委會所訂定的「勞工作業環境空氣中有害物容許濃度標準」，環境空氣中一氧化碳容許濃度為35ppm。若在400到600ppm的環境中停留4、5小時，會嚴重頭痛、頭暈、視力模糊。

▲台南市消防局出動大批救護車、消防車趕到YMCA搶救。（圖／翻攝自MOPTT鄉公所）



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