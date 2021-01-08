東吳大學下雪了？男大生「親製超萌雪人」壽命僅1小時　師生嗨炸

▲東吳大學真的出現「雪人」！（圖／楠田奈凪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

寒流部隊急殺，陽明山雪白一片，吸引不少民眾奔上山玩雪，但連東吳大學外雙溪校區竟有雪人？一名男大生笑稱，家裡正巧在山上，因此特地帶雪下山，並親手製作雪人，置放於校園的中庭給大家觀賞，照片曝光後，引發網友刷讚，「這可以養嗎」，有人還貼心寫紙條提醒，「是真的，不要摸！」

一名東吳男大生在臉書《東吳脫殼SCU_TALK臉書版》貼出一張照片，只見地板上出現一尊「超萌小雪人」，原來男大生特地從陽明山帶雪下山，突然奇想堆起雪人，並擺放在人來人往的中庭上。

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男大生向《ETtoday新聞雲》笑稱，因為家住山上，今日早上就稍微繞去陽明山二子坪，果真眼前一片雪白，看了非常驚奇，騎車到學校後，也趕緊在雪人身上撒上鹽巴延長壽命，希望分享給所有的師生觀賞，「大概只有一小時到壽命，請各位把握時間來拍照，不要觸摸！」

照片曝光後，底下網友嗨翻了，「好可愛喔天啊嗚嗚嗚，如果在東吳就可以上山追雪了」、「雪人欸這可以養嗎」、「雪寶XD」、「下午上山了啦」、「衝一波了吧」、「學校有雪人欸」、「要不要去拍一下」。

▼陽明山二子坪雪景！（圖／楠田奈凪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

