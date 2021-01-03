　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

跌破17萬！2020年新生兒數創新低　「疫情寶寶」今年1、2月待觀察

▲桃園市林姓元旦寶寶，出生後睜大眼睛觀察四周。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市元旦寶寶，出生後睜大眼睛觀察四周。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎夫妻在家時間變長，真的有「做人」成功嗎？根據內政部統計，截至去年11月止，新生兒人數僅14萬7702人。醫師表示，若以去年每月平均出生數1萬3千多人推估，加上12月出生人數，也難以超過16萬3000人，不僅創下歷年來新低，明年出生人數，可能連16萬人都不到。

內政部統計顯示，新生兒出生人數，在99年曾創下16萬6886人的超低紀錄，其後兩年一路緩升，101年更來到高點22萬9481人，之後雖然略有升降，卻都在19萬至21萬人之間徘徊，直到107年再度跌破19萬人，之後更一路探低，108年剩17萬7767人，109年更將跌破99年紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣婦產科醫師學會理事長、馬偕醫院婦產科資深主治醫師黃閔照醫師表示，台灣今年總體疫情並不嚴重，出生人數減少，可能與因為疫情延後結婚有關。根據內政部統計，去年結婚人數較前年下降10%，台灣雖然社會已相對開放，但對於小孩還是希望先結婚再生。

至於防疫寶寶是否有望在今年初挹注新生兒人數？黃閔照提到，以3月進入疫情高峰來算，真正「疫情寶寶」會落在在去年12月與今年1月、2月之間，但影響生育的關鍵還是經濟，現在50%以上的孕產婦都面臨高齡產婦問題，但國家對孕產婦產檢補助過低，只提供孕產婦一次超音波，其餘都要自己掏錢，讓婦女想生也不敢生。

黃敏照提到，為了孕齡婦女敢婚敢生，學會持續推動友善孕產婦職場環境，企業應該考量婦女生產請育嬰假人力補充，國家也可以給予免稅或減稅政策，讓婦女就自己想要時間生小孩。再來是公托政策，各縣市雖然都有在做，但速度太慢了，「如果婦女賺的錢1/2~1/3都被保母拿走了，還敢生嗎？」

台北長庚產科主任蕭勝文表示，台灣防疫做得很好，沒有什麼疫情爆發，夫妻不像歐美一直關在家裡，還是有很多機會出門「趴趴走」，所以影響不顯著，但去年出生人數與死亡人數已出現「黃金交叉」，還是鼓勵年輕媽媽們多生一點。而根據診間觀察，去年林口長庚與台北長庚的孕婦就診人數都持平，並未受到疫情影響。

ET快訊
凌晨4點出門工作　72歲嬤遭酒駕賓士輾斃
韓媒讚台灣經濟成長「世界第一」！　完勝南韓原因曝
25歲陸女星跨年猝死　「半夜最後訊息」曝光
陸年度10大醜陋建築！「飛天之吻」只排第三　前兩名不堪入目

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Agoda優惠8K她秒訂！一按被刷9萬掉「預訂陷阱」　求退遭層層刁難

二戰末期美軍轟炸高雄航照圖曝　數幅跨越60年航遙測影像大解碼

影／下波寒流濕冷更有感「急凍8°C」時間曝　合歡山可能下初雪

淋雨跑1整個月領不到雨量加給　熊貓外送員自嘲：有給就當中樂透

3友人吃到飽「只要肉盤」他呆了！網曝觀察經驗：真的每桌都這樣

就是今夜至明凌晨！2021首場象限儀座流星雨　極大期每小時110顆

跌破17萬！2020年新生兒數創新低　「疫情寶寶」今年1、2月待觀察

今晚登場！2021首場「象限儀座流星雨」大爆發　每小時達110顆

左營一路彎腰到台北！她搭火車「被佔位嬤開大絕」　網怒轟沒素質

快訊／新冠肺炎再增4例境外移入　指揮中心下午2時說明！

「周五」二度合體嗨唱《Baby shark》　周杰倫讚五月天真誠..阿信反問：S.H.E呢

Gail.陳零九唱《天黑請閉眼》「像跟女兒唱歌」　《你要的全拿走》《FLY OUT》RAP中文好標準

向太曝郭碧婷自然產！　入住6億豪宅…抱孫「坐在客廳」看101煙火

桃園女騎士紅燈直直闖…慘被撞飛數m！警1秒現身　網一見傻了

千萬超跑麥拉倫2021年台南首撞　車身全毀！23歲美籍駕駛無大礙

5月大寶寶躺沙發熟睡！怕掉落　 2坨暖肉「堵住出口」...顧到睡著

Beenzino和德國辣模女友求婚成功！　她曾花13小時飛韓迎退伍...修成正果兩人哭爆

境外移入增6例！確診累計808人　英籍男持陰性報告入境採檢確診

林心如被問「妳那代紫薇是？」白眼：我爾康啦　鄭元暢做菜太隨性…她「還好不住一起ＸＤ」

因萊豬漲價！板橋燒臘店被灌爆　老闆出來面對：進口豬改台灣豬

Agoda優惠8K她秒訂！一按被刷9萬掉「預訂陷阱」　求退遭層層刁難

二戰末期美軍轟炸高雄航照圖曝　數幅跨越60年航遙測影像大解碼

影／下波寒流濕冷更有感「急凍8°C」時間曝　合歡山可能下初雪

淋雨跑1整個月領不到雨量加給　熊貓外送員自嘲：有給就當中樂透

3友人吃到飽「只要肉盤」他呆了！網曝觀察經驗：真的每桌都這樣

就是今夜至明凌晨！2021首場象限儀座流星雨　極大期每小時110顆

跌破17萬！2020年新生兒數創新低　「疫情寶寶」今年1、2月待觀察

今晚登場！2021首場「象限儀座流星雨」大爆發　每小時達110顆

左營一路彎腰到台北！她搭火車「被佔位嬤開大絕」　網怒轟沒素質

快訊／新冠肺炎再增4例境外移入　指揮中心下午2時說明！

外星人垃圾入侵太陽系！長相奇異可反引力　科學家竟還以為是彗星

寒流驚見外送員「裸身送餐」　叼餐點狂奔找地址...網笑：辛苦了

1年看診192次！無病爺逛診所「爽拿藥打點滴」　醫氣炸36字反擊

北韓元旦異常安靜！第8次全代會「毫無消息」　專家估：4日後舉行

北市失業人口創6年新高！2020上半年5.1萬人丟飯碗　失業給付增4成

獨／本土女優全裸海晃「加工」雙球　嬌喊：喜歡被別人看的刺激感

凌晨4點出門工作…擦撞無牌機車倒地！72歲嬤慘遭「酒駕賓士輾斃」

王心凌怨緋聞男友搶新聞：煩欸！　曝光高雄場時間點

「偷吃日記＋性高潮文章」扯作風歐美　正宮心碎聯手大姑猛打臉

車主自己拍「好萊塢風格」賣車短片　裝B劇情、走音配樂超有創意

生活熱門新聞

下波寒流全台恐探7°C　下雪機率高

板橋燒臘用台豬喊漲　老闆現身解釋了

新北女綁5子投海亡！夫鞭屍：幹嘛帶小孩去死

同性伴侶遠赴柬埔寨求子　挨429針淚獲1女

義守大學停班課　「辦理跨年活動」網看傻

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

左營彎腰到台北！她搭火車「被佔位嬤開大絕」

抽屜找到「三倍券價值全歸0」！網曝2管道有解

告別霉運！2021年4生肖運勢大翻身

求女婿再娶妻子亡姊！他聽話冥婚超慘

「活20歲沒吃過雞排」！他見女友護照嚇壞

阿姨「橫掃飯店buffet」狂打包！出1招員工全沒轍

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

更多熱門

相關新聞

新生兒變形耳　掌握黃金治療期恢復美耳型

新生兒變形耳　掌握黃金治療期恢復美耳型

有些新生兒一出生耳朵就有隱耳、杯狀耳等先天變形等問題，如果未能及時矯正，不僅影響外觀，成長的過程中，心理也容易留下創傷。門諾醫院復健科團隊，在過去一年當中，已成功的協助5位新生兒完成耳朵矯正，且復原狀況非常良好，復健科主任陳立蓉醫師表示，只要掌握新生兒耳朵矯正黃金期，不僅可以避免手術的風險，也能有效改善耳朵變形甚至恢復正常的耳型。

新生兒顧到心累！喵哀怨臉瞪奴才

新生兒顧到心累！喵哀怨臉瞪奴才

巴哥犬隔窗看嫩嬰「瞪大眼震驚」

巴哥犬隔窗看嫩嬰「瞪大眼震驚」

停屍間躺6hrs…死嬰「哇一聲」嚇壞殯葬業者！

停屍間躺6hrs…死嬰「哇一聲」嚇壞殯葬業者！

家裡有新生兒　15歲汪遭棄收容所

家裡有新生兒　15歲汪遭棄收容所

關鍵字：

新生兒疫情寶寶

讀者迴響

熱門新聞

王心凌開唱「小巨蛋暴露超罕見部位」　造型師都傻了

下波寒流全台恐探7°C　下雪機率高

比上班族強！擺攤賣吃1天5hrs「月賺9萬」

快訊／韓國瑜岳父李日貴病逝　西螺老家低調治喪

正妹妻墾丁跨年！電話中羞喘：踢到桌腳

跨年她轉頭索吻...卻目睹男友跟媽媽「深情喇舌」

王心凌唱一半突喊：小寶貝！　全場暴動了

孫女睡沙發　2坨暖肉堵出口守護

《紐時》指台灣正常到詭異：鎖國不利持久戰

影／玄彬❤孫藝真《百想》男方表情露餡

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

章子怡罕見爆氣！選手演不到3分「被請下台」

2021麥拉倫台南首撞　23歲駕駛照片曝光

板橋燒臘用台豬喊漲　老闆現身解釋了

六匹狼性詐欺「受害女模」曝　5天300萬信義區失身

更多

最夯影音

更多
「周五」二度合體嗨唱《Baby shark》　周杰倫讚五月天真誠..阿信反問：S.H.E呢

「周五」二度合體嗨唱《Baby shark》　周杰倫讚五月天真誠..阿信反問：S.H.E呢
Gail.陳零九唱《天黑請閉眼》「像跟女兒唱歌」　《你要的全拿走》《FLY OUT》RAP中文好標準

Gail.陳零九唱《天黑請閉眼》「像跟女兒唱歌」　《你要的全拿走》《FLY OUT》RAP中文好標準

向太曝郭碧婷自然產！　入住6億豪宅…抱孫「坐在客廳」看101煙火

向太曝郭碧婷自然產！　入住6億豪宅…抱孫「坐在客廳」看101煙火

桃園女騎士紅燈直直闖…慘被撞飛數m！警1秒現身　網一見傻了

桃園女騎士紅燈直直闖…慘被撞飛數m！警1秒現身　網一見傻了

千萬超跑麥拉倫2021年台南首撞　車身全毀！23歲美籍駕駛無大礙

千萬超跑麥拉倫2021年台南首撞　車身全毀！23歲美籍駕駛無大礙

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面