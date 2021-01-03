跌破17萬！2020年新生兒數創新低　「疫情寶寶」今年1、2月待觀察

▲桃園市元旦寶寶，出生後睜大眼睛觀察四周。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎夫妻在家時間變長，真的有「做人」成功嗎？根據內政部統計，截至去年11月止，新生兒人數僅14萬7702人。醫師表示，若以去年每月平均出生數1萬3千多人推估，加上12月出生人數，也難以超過16萬3000人，不僅創下歷年來新低，明年出生人數，可能連16萬人都不到。

內政部統計顯示，新生兒出生人數，在99年曾創下16萬6886人的超低紀錄，其後兩年一路緩升，101年更來到高點22萬9481人，之後雖然略有升降，卻都在19萬至21萬人之間徘徊，直到107年再度跌破19萬人，之後更一路探低，108年剩17萬7767人，109年更將跌破99年紀錄。

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台灣婦產科醫師學會理事長、馬偕醫院婦產科資深主治醫師黃閔照醫師表示，台灣今年總體疫情並不嚴重，出生人數減少，可能與因為疫情延後結婚有關。根據內政部統計，去年結婚人數較前年下降10%，台灣雖然社會已相對開放，但對於小孩還是希望先結婚再生。

至於防疫寶寶是否有望在今年初挹注新生兒人數？黃閔照提到，以3月進入疫情高峰來算，真正「疫情寶寶」會落在在去年12月與今年1月、2月之間，但影響生育的關鍵還是經濟，現在50%以上的孕產婦都面臨高齡產婦問題，但國家對孕產婦產檢補助過低，只提供孕產婦一次超音波，其餘都要自己掏錢，讓婦女想生也不敢生。

黃敏照提到，為了孕齡婦女敢婚敢生，學會持續推動友善孕產婦職場環境，企業應該考量婦女生產請育嬰假人力補充，國家也可以給予免稅或減稅政策，讓婦女就自己想要時間生小孩。再來是公托政策，各縣市雖然都有在做，但速度太慢了，「如果婦女賺的錢1/2~1/3都被保母拿走了，還敢生嗎？」

台北長庚產科主任蕭勝文表示，台灣防疫做得很好，沒有什麼疫情爆發，夫妻不像歐美一直關在家裡，還是有很多機會出門「趴趴走」，所以影響不顯著，但去年出生人數與死亡人數已出現「黃金交叉」，還是鼓勵年輕媽媽們多生一點。而根據診間觀察，去年林口長庚與台北長庚的孕婦就診人數都持平，並未受到疫情影響。