疫情不等於「做人」！新生兒創新低　網：繼續炒房，誰跟你生小孩

▲2020新生兒人數僅14.7萬創新低。（圖為示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

因應疫情關係民眾減少出門次數，不少網友認為在家「做人」次數增加，生育率會提升不少。根據內政部統計，截至去年11月止，新生兒人數僅14萬7702人，創下歷年新低，預計明年出生人數可能連16萬人都不到。

本報報導《跌破17萬！2020年新生兒數創新低 「疫情寶寶」今年1、2月待觀察》提到，新生兒人數在99年創下16萬6886人的超低紀錄後，109年更跌破99年紀錄，來到14萬7702人。對此有網友在PTT上發文討論，「為何生育率會創新低？」引發網友們的熱烈討論。

▲內政部預計明年出生人數可能連16萬人都不到。（圖／取自免費圖庫pixabay）

不少網友認為，「沒錢養生個屁」、「生出來吃萊豬？」、「生孩子的事情還是留給有錢人」、「生出來當國債分母」、「以後什麼工作都被AI取代，孩子是要做什麼」、「窮人生小孩來給政府糟蹋嗎」。

對此有不少網友認為「房價」是少子化的主因之一，「繼續炒房，誰在跟你生小孩阿，囤房給外勞住就對了」、「房價噴成這樣」、「爽啦，再繼續炒股炒房呀」、「炒房、高物價、低所得、萊豬、鎘米…沒人敢生正常吧！」。