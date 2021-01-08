跟壞運說掰掰！2021上半年「重拾好運」5星座

▲2021年到來，5個星座準備迎接好運。（圖／翻攝自PEXELS）



記者張惠媛／綜合報導

2021到來，不管2020過得如何，新的一年到來一定都會帶來許多好機會與契機，《星座好朋友》整理出2021上半年可重拾好運的5個星座，做好心理準備，揮別過去所有的不順，跟壞運說掰掰！

水瓶座

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水瓶座在今年上半年運勢都不錯，會有一些新的目標跟展望，也學會不再拘泥於過去，甚至也更能適應身邊的改變，過去可能經常會自我設限，但是2021你的心態變得比較開放，也減少被他人影響的機會，在思維上進步得很快、勇於創新，心裡有想做的事也會積極去達成，相信這樣的你一定可以重拾好運。

雙子座

雙子座的你過去一年可能不是很快樂，甚至有些苦還藏在心裡，但2021上半年你拋棄了一些過去束縛著自己的思維，也能好好照著自己的想法、走出一條屬於自己的路，今年是雙子座可以多方嘗試的一年，不只會比過去更加自在，身邊的人事物也都無法困住你了，想做的事就放手去做吧，好運會站在你這裡。

雙魚座

過去一年來一直都很低調的雙魚，其實正在默默累積著成果，而這些成果也會在今年一併爆發出來，會有人賞識你的才能、重用你，雙魚們籌備很久的事情，今年都可以看見你希望的結果，所有的努力都會有收穫，更會有新的機會上門，所以只要堅持努力下去就會獲得好運。

金牛座

2021上半年金牛座的工作運勢特別好，平時總是默默做事的你，今年必須勇敢展現自我，2021有很多想法都可以付諸行動，金牛們也別再隱藏自己的能力，只要勇敢發揮就有可能，但在享受事業發展的同時也要小心招人妒忌，好好化解方可度過難關。

射手座

射手座的2021上半年，所有的壓力跟不順遂都會煙消雲散，你將會慢慢步入理想的生活狀態，可以有新的期待，射手座的人際關係會產生很大變化，有機會認識新朋友，可以藉此拓展自己的人際關係，對事業也會更有幫助，替自己迎來更多機會，同時也會有很多知心朋友陪伴度過艱難的時刻，別擔心，好運會慢慢來臨。