台電變壓器失火燒死隔鄰老翁變凶宅　判賠屋主706萬餘元

▲高院判決台電須賠屋主706萬餘元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

台電公司位在新北市新莊區某處「亭置式變壓器」，2015年4月間因東部海外地震造成變壓器短路爆炸，火勢延燒到隔壁鄰居房屋，造成屋內84歲莊姓老翁遭燒死。李姓屋主認為老翁死後自己的房屋變成凶宅，經濟價值減少，因此起訴要求台電賠償。高等法院二審判決台電應賠706萬餘元，並應按月支付4萬元租金直到判決確定為止。可上訴。

判決指出，老翁一家人原本定居美國，但老翁因關心新莊老家都更進度，獨自返台住在親友的新莊忠孝街一處2樓房屋。而案件發生於2015年4月20日上午9時許，當時東部外海發生6.3強震及4個有感餘震，導致鄰近老翁住處不到15公分的台電「亭置式變壓器」，竟然因短路而爆炸，變壓器內部高熱絕緣油噴濺後引發房屋火災，導致老翁因一氧化碳中毒併全身大面積灼傷而死亡。

李姓屋主認為，老翁死後讓自己的房屋變成凶宅，嚴重影響房屋經濟價值，因此提出民事訴訟，要求台電必須賠償修繕費、交易性貶值損失，以及租金損失等，共計求償975萬餘元。一審法院審理後，認定台電確實具有過失，一審計算後，判決台電須賠償726萬餘元。

案經上訴，高等法院二審審理後，還是認定台電有疏失，經過計算後，二審判準修繕費用328萬2498元、交易性貶值損失314萬7305元，以及自2015年5月至2016年8月為止，無法出租房屋的租金損失共64萬元，二審判准賠償共706萬9803元。此外，二審也判准台電應自2016年9月起至判決確定日為止，按月支付李女4萬元的房屋租金損失。

不僅本案台電敗訴，死者家屬求償，最高法院日前判決台電須賠償260萬餘元確定；另外台電也須賠償房客與租屋的公司46萬5363元與13萬2607元確定。