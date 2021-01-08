「慧松大師」公益畫展入場只需捐贈發票！幫助弱勢家庭學習藝術

當代著名釋道彩墨藝術家「慧松大師」將於臺南公會堂舉辦慈善公益畫展，此次的開幕畫展臺南市黃市長亦將蒞臨指導。這次公益畫展不僅展示慧松大師多幅莊嚴華美的岩彩畫作，同時更將展示慧松大師為臺南量身繪出之代表畫作《天佑安平 晚曦滿歸》，並期望透過畫展提供給臺南熱愛藝術繪畫之莘莘學子一個學習畫作的勉勵機會。

「榮歸故里－府城」慈善公益畫展 吳園盛大開展

「慧松大師榮歸故里-府城」公益畫展將於於109年12月30日於臺南公會堂舉辦慈善公益畫展開幕記者會，畫展展期將持續到110年1月24日，展期期間僅需捐贈一張發票(有效兌獎之發票)即可入場一睹珍貴的岩彩畫作。

本次公益畫展不僅展示慧松大師多幅珍貴畫作，另一大亮點即為慧松大師為臺南市專門繪製而成之畫作，並命名為《天佑安平 晚曦滿歸》。是由臺南市黃市長與慧松大師一同討論最後繪製而成，畫作主要運用天然礦石做為原料，重彩華美之丹青氣象不僅將安平晚曦的斑斕彩霞躍然紙上，紅如烈火且橙如楓葉之飽和色調更將臺南落日色彩描繪之栩栩如生，畫作右側則以少女時期媽祖聖像為主，象徵著媽祖溫暖守護港都漁民滿歸之柔情。整體畫作不僅結合慧松大師擅長運用之繪畫技法，更顯露出慧松大師對於臺南之思念與喜愛，並期望藉此畫展撫慰因疫情而擾之的全民眾生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

重彩丹青因緣殊勝—一代岩彩佛畫大師慧松

慧松大師1942年生於臺南，先後師承府城傳統佛畫大師蔡草如、國畫大師黃君壁先生及嶺南派國畫大師歐豪年。從畫多年，不僅擁有數十年國畫筆功，構圖及布局上更有別於傳統，並且其畫作更受到虔誠佛教國家泰國皇室的收藏。慧松老師善用天然礦石做為畫作原料，除將傳統岩彩美學淋漓揮灑外，也克服以往絹上佛畫之受限，不但使礦物顏料能附著固定，且均勻平整的服貼於柔軟之絹布上，甚可捲曲收藏。不僅是革新過往絹布佛畫清淡靈巧之固定風格，更展現重彩華美之丹青氣象，與時俱進展現宗教藝術之時代與現代感。

會發光的岩彩畫 亮場暗場超吸睛

此次「榮歸故里-府城」慈善公益畫展不僅展示多幅老師精美畫作外，其一特點為將透過光影之反射展現岩彩畫作顯為人知的一面。展區現場將分為〝亮場〞及〝暗場〞兩個廠區。亮場區的民眾可在充滿古色古香之臺南公會堂中欣賞畫作，走入暗場區，民眾只需使用手機開啟手電筒即可窺探從未想過之畫作另一面向，讓參展民眾宛如走進畫的迷宮，並一探岩彩畫之風采，並期望透過本次畫展與特色規劃，讓民眾感受到岩彩藝術視覺饗宴，並有機會一睹大師名畫風采！

慈善公益畫展相關資訊：

畫展展期：109年12月30日至110年1月24日

地點：臺南公會堂(700台南市中西區民權路二段30號)

更多相關資訊請至官方粉絲團查詢

粉絲專頁：慧松大師榮歸故里慈善公益畫展

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。