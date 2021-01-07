驚見「全聯行動超市」！幸運女想喝招牌飲品　店員回應讓她淚噴

▲有女網友散步遇到全聯行動超市。（圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」臉書社團）



記者曾羿翔／綜合報導



全聯在去年推出行動超市讓偏遠地區的消費者也能方便購物，對於住在都市區的民眾來說，要遇到並不容易。一名女網友就分享，跨年那天，跟老爺延著西濱南下散心，在東石廟口老店要去牽車時聽到熟悉的音樂聲，發現竟有一間全聯行動超市，結帳時她開玩笑地說，「啊！好可惜，沒有全聯咖啡，要不然就心滿意足了」。沒想到店員的回應，讓原PO超感動。

原PO在社團「我愛全聯-好物老實説」表示，門市人員馬上回答，「他們會把這個想法回報公司，如果OK，說不定下次出現的福利車就有熱騰騰的咖啡了」。原PO文末表示，謝謝全聯給偏鄉地區方便的好福利，更謝謝辛苦的嘉義中埔店門市人員，頂著7度的低溫服務大家。

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▲嘉義偏遠山區的全聯行動超市。（圖／翻攝「我愛全聯-好物老實説」臉書社團）



原PO還在文內指出，她當時聽到遠方傳來一陣陣熟悉的音樂，「福利熊，熊福利...」，她一看面前只有大廟，卻沒看見全聯廣告招牌，沒想到走近一看，竟然是全聯行動超市，「我真的是第一次看到」，接著點了零時前往結帳。

發文至今已累計一萬多個表情符號回應，底下更有許多網友留言回應，「好特別，還有這種行動超市」、「我第一次看到，全聯太貼心了」、「好像軍中的小蜜蜂」、「好暖心」、「在東海岸靜浦遇過全聯行動門市，覺得很貼心」。