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全聯外送30分鐘到府！合作UberEats首波折百元、免運加1元送衛生紙

▲▼全聯福利中心宣佈1月8日起在雙平台推出宅配外送服務！同步上線「PXGo!小時達」，另也攜手Uber Eats平台開店，最快30分鐘到1小時內就能將商品送到消費者手中。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯宣佈1月8日起在雙平台推出宅配外送服務！同步上線「PXGo!小時達」，另也攜手Uber Eats平台開店，最快30分鐘到1小時內就能將商品送到消費者手中。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全聯福利中心宣佈1月8日起在雙平台推出宅配外送服務！同步上線「PXGo!小時達」，另也攜手Uber Eats平台開店，最快30分鐘到1小時內就能將商品送到消費者手中，雙平台初步精選多達「2千項商品」，涵蓋生鮮、低溫食品、常溫食品、雜貨家用等。兩平台也推出首波回饋優惠，包括折價100元、滿699元免運加1元再送一串（100抽6包入）衛生紙等。

▲▼全聯福利中心宣佈1月8日起在雙平台推出宅配外送服務！同步上線「PXGo!小時達」，另也攜手Uber Eats平台開店，最快30分鐘到1小時內就能將商品送到消費者手中。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯福利中心宣佈1月8日起在雙平台推出宅配外送服務，初步精選多達「2千項商品」。（圖／記者林育綾攝）

全聯福利中心總經理蔡篤昌表示，外送宅配服務原本去年就要推出，不過也面臨許多考量和挑戰，包括實體電商在庫存精準的困難，如今也一一克服，初期將導入多達2千項商品，包括生鮮、乾貨、生活用品等，有自信能滿足消費者日常生活的購物需求。

而外送宅配速度也十分快，蔡篤昌說，從下單到取貨，若距離短可能30分鐘都不到，最多1小時內可送到府；上班族也可以選擇早上下單、晚上到貨，或是指定到店取貨，滿足不同消費者需求。加上「下單時間長」，從上午9點半到晚上8點都能下單。

▲▼全聯福利中心宣佈1月8日起在雙平台推出宅配外送服務！同步上線「PXGo!小時達」，另也攜手Uber Eats平台開店，最快30分鐘到1小時內就能將商品送到消費者手中。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯福利中心宣佈1月8日起在雙平台推出宅配外送服務。（圖／記者林育綾攝）

全聯「PXGo!小時達」以及Uber Eats雙平台，首波上線台北市、新北市50家門市，以每家服務門市半徑3公里計算，配送範圍以覆蓋雙北100%為目標（山區及部分偏遠地區除外）；預計今年將雙平台線上服務擴展至全台，目標為規劃200店加入服務行列，將全聯打造成生鮮雜貨線上第一品牌。

為提供消費者最佳使用體驗，加速門市人員作業時間，全聯也針對線上作業進行揀貨與訂單處理的效率化，「PXGo!小時達」和Uber Eats的訂單都匯入專屬揀貨系統，可同時進行多單揀貨、理貨，以及騎士的自動媒合作業，10分鐘內騎士完成到店取貨。

目前門市測試接單流程，每單從接單到店員揀貨、理貨，平均花費約10分鐘。而流程則會先揀乾貨用品，其次為生鮮與低溫商品，來減短需保鮮商品離開冰箱的時間。另在交付區也設有低溫暫存配備，讓生鮮商品保持鮮度，預計線上服務可帶動單店業績成長10%以上。

▲▼全聯福利中心宣佈1月8日起在雙平台推出宅配外送服務！同步上線「PXGo!小時達」，另也攜手Uber Eats平台開店，最快30分鐘到1小時內就能將商品送到消費者手中。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯福利中心宣佈1月8日起在雙平台推出宅配外送服務。（圖／記者林育綾攝）

首波回饋優惠

全聯為了慶祝「PXGo!小時達」上線，自1月8日至2月4日止推出好禮三重奏，好禮一：精選商品驚爆價；好禮二：消費者「PXGo!小時達」下單，並使用PX Pay支付不限金額享10%回饋 （單日單卡上線回饋5,000點）；好禮三：消費滿699元免運，再享加購衛生紙（不指定品牌，100抽6包入）只要1元優惠，每日每店限量，送完為止。

而Uber Eats歡慶全聯上架，首波優惠自1月8日至3月31日止，期間使用Uber Eats下單並輸入「全聯就這樣點」折扣碼，每名用戶可享一次299元折100元好康，等於下殺66折。

▼全聯「PXGo!小時達」以及Uber Eats雙平台比較。（圖／全聯提供）

▲▼全聯「PXGo!小時達」以及Uber Eats雙平台比較。（圖／全聯提供）

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