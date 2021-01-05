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熊大兔兔廚電萌炸！鍋蓋可當手機架　全聯5折集點換購小資必收

▲▼全聯全新一檔集點換購，首度集結「九陽」與 「LINE FRIENDS」共推出6款廚電。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯全新一檔集點換購，首度集結「九陽」與 「LINE FRIENDS」推出超萌廚電。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全聯因應後疫情時代在家煮風潮，1/8起推出全新一檔集點換購，集結當前最火紅的小家電品牌「九陽」與「 LINE FRIENDS」超萌廚電，加上熊大、兔兔和莎莉的療癒魔力，只要300福利點起或集滿10生鮮積分，就能以549元至6999元加價購換一款質感單品，相當於市價近5折。

▲▼全聯首度集結「九陽」與 「LINE FRIENDS」共推出6款廚電。（圖／全聯提供）

▲「多功能料理鍋」提供上蒸下煮的快速需求，鍋蓋上還能放手機。（圖／全聯提供）

全聯1/8至3/25推出全新一檔集點換購，總共為期11週，首度集結「九陽」與 「LINE FRIENDS」共推出6款廚電，帶給小資族、職業婦女療癒小確幸。其中「多功能料理鍋」提供上蒸下煮的快速需求，同時開火節省時間，能煮1人份火鍋，涮新鮮肉片喝熱湯，鍋蓋上還能放手機。

▲▼全聯全新一檔集點換購，首度集結「九陽」與 「LINE FRIENDS」共推出6款廚電。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「多功能料理鍋」提供上蒸下煮的快速需求，同時開火節省時間，鍋蓋上還能放手機。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯全新一檔集點換購，首度集結「九陽」與 「LINE FRIENDS」共推出6款廚電。（圖／記者林育綾攝）

「萬用不沾鍋」除了輕巧好清洗，冷冷的冬天還能用來熱牛奶、煮鍋等，不沾塗層設計，煎炒燉煮都合適，一秒變身大廚！「可調溫快煮壺」的玻璃面則有兔兔與熊大肖像，具備溫控保溫功能，也能當作燉煮壺，女生最愛的水果茶、花茶都適合使用。

▲▼全聯首度集結「九陽」與 「LINE FRIENDS」共推出6款廚電。（圖／全聯提供）

▲「可調溫快煮壺」的玻璃面則有兔兔與熊大肖像，具備溫控保溫功能。（圖／全聯提供）

▲▼全聯全新一檔集點換購，首度集結「九陽」與 「LINE FRIENDS」共推出6款廚電。（圖／記者林育綾攝）

▲「隨身摺疊壺」不僅可居家使用，戶外露營時更便利。（圖／記者林育綾攝）

部分單品能夠隨身攜帶，例如「隨身摺疊壺」不僅可居家使用，戶外露營時更便利！除了熊大還有莎莉款，鮮黃色外觀看起來就充滿活力，並附杯子與收納袋；另還有時下最流行的「恆溫暖杯墊」，有超萌熊大或莎莉造型陶瓷杯具，搭配不銹鋼湯匙與發熱盤，讓飲品可以持續保溫。

▲▼全聯首度集結「九陽」與 「LINE FRIENDS」共推出6款廚電。（圖／全聯提供）

▲▼「恆溫暖杯墊」有超萌熊大或莎莉造型陶瓷杯具，搭配不銹鋼湯匙與發熱盤，讓飲品可以持續保溫。（圖／全聯提供）

▲▼全聯首度集結「九陽」與 「LINE FRIENDS」共推出6款廚電。（圖／全聯提供）

而此次的強打商品「九陽免清洗多功能破壁豆漿機」具備免清洗與免濾渣功能，水箱加入可飲用水、大約10分鐘左右即可飲用到香濃豆漿，破壁特性就能將黃豆的細胞壁打碎，讓營養通通精磨成一杯豆漿，一台機器可照顧全家大小，補充一天所需的蛋白質，加上結合多功能設計，五穀、燕麥、咖啡等都能使用，換購價相當於市價近半價。

▲▼全聯全新一檔集點換購，首度集結「九陽」與 「LINE FRIENDS」共推出6款廚電。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯全新一檔集點換購1/8起開跑，首度集結「九陽」與 「LINE FRIENDS」推出超萌廚電。（圖／記者林育綾攝）

另全家便利商店近來也推出韓國超夯「KAKAO FRIENDS」集點換購，以冬季最溫暖陪伴為主題，推出多款毛茸茸的可愛商品，有側背包、筆袋等小物，還有超巨的萊恩、桃子娃娃，通通療癒到不行，即日起至2021年1月26日限時開換。

▲全家最新「KAKAO FRIENDS」集點來了。

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