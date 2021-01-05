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生育率六都之冠！桃園年增2.2萬寶寶　推動健康幸福家庭計畫

▲桃市投入上億推動健康幸福家庭計畫。（圖／市府提供）

▲受惠的年輕媽媽，感謝市府推動健康幸福家庭計畫。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市衛生局5日舉行「適齡生育、產檢好孕」、健康幸福家庭補助計畫成果發表會。市長鄭文燦表示，桃園升格後，積極推動「健康幸福家庭補助計畫」，涵蓋孕前健檢、初唐篩檢、羊膜穿刺、試管嬰兒、中醫助孕養胎等項目，效果相當顯著，6年來累計服務3萬8,262個家庭，幫助很多年輕家庭圓夢生子。

▲桃市投入上億推動健康幸福家庭計畫。（圖／市府提供）

▲桃市投入上億推動健康幸福家庭計畫。（圖／市府提供）

鄭市長說，今(2021)年度將投入3,200萬元預算推動計畫，未來規劃擴大辦理，希望讓所有家庭幸福多一點、負擔少一點；而桃園自2015年至2020年年底，累計迎接13萬2,744名新生兒，平均1年約有2萬2,000名寶寶誕生，生育率為六都之冠，桃園成功對抗少子化的經驗也值得其他縣市參考。

▲桃市投入上億推動健康幸福家庭計畫。（圖／市府提供）

「健康幸福家庭補助計畫」自推動以來累積了豐碩成果，市府1年投入約3,200萬元經費，目前約有52家醫療合約院所參與，提供孕前健檢、初唐篩檢、羊膜穿刺、試管嬰兒、中醫助孕養胎等服務項目，其中孕前健檢累計服務約1萬1,131人、羊膜穿刺服務約1萬8,249人。此外，考量現代人普遍晚婚晚生，不孕症夫妻比例逐年增加，桃園也率先推出人工生殖及中醫助孕養胎調理補助，人工生殖1個療程補助2萬元，累計補助4,324人，平均成功率約為25%至30%，希望幫助不孕症夫妻圓夢。

另外，市府也針對年齡31至未滿34歲有需求的孕婦提供初唐篩檢服務，累計服務2,018人，其中80位檢查結果為高風險，進一步協助轉介治療。另外，中醫助孕期養胎項目累計服務 2,540人，未來希望能與中醫師公會擴大合作，讓更多有需求的民眾了解這項服務。

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