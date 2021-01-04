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「文青水園」全國最美的水資中心落成　龜山區生活污水排放有解

▲「文青水園」全國最美的水資中心落成。（圖／市府提供）

▲「文青水園」全國最美的水資中心落成。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園市龜山區的捷運A7站、自2017年通車後，隨著合宜住宅陸續交屋，吸引大量人口進住，為順利解決生活污水排放問題，市府與中央多次溝通、克服困難，推動興建文青水園水資源回收中心，於4日舉行「文青水園水資源回收中心及上部景觀公園啟用典禮」。▲「文青水園」全國最美的水資中心落成。（圖／市府提供）

▲「文青水園」全國最美的水資中心落成。（圖／市府提供）

出席典禮的市長鄭文燦指出，文青水園水資源回收中心佔地1.96公頃，總經費5.05億元，由內政部營建署全額補助工程經費以及三年試運轉費，並且將污水處理設施全面地下化，以減少景觀衝擊，地面上空間則規劃作為景觀公園綠地，並榮獲「2020年國家卓越建設獎」最佳規劃設計的肯定，成功打造為全國最美的水資中心。▲「文青水園」全國最美的水資中心落成。（圖／市府提供）

▲文青水園水資源回收中心，污水處理設施採全數地下化設計。（圖／市府提供）

文青水園水資源回收中心工程共分為三期，污水處理設施採全數地下化設計，目前完工的第一期工程每日可處理4,000噸污水量，有效解決過去桃園與新北市處理生活污水排放的棘手問題；而該中心是國內第一座全區採用低衝擊開發技術的水資源回收中心，依功能區分為：水資源回收中心、管理大樓以及上部景觀公園三部分，除了將污水處理設施採地下化設計外，上方則規劃作為生態景觀公園，並以「莫比斯環」為設計主題，象徵生生不息、循環永續。▲「文青水園」全國最美的水資中心落成。（圖／市府提供）

▲園區內的管理中心，為呼應「莫比斯環」的設計概念，整體造型採簡潔設計。（圖／市府提供）

另外，園區內的管理中心，為呼應「莫比斯環」的設計概念，整體造型採簡潔設計、獨特的弧面牆設計，將有限的空間轉化為無限的循環，一樓規劃為操作辦公室，二樓則為多功能活動空間，能提供在地居民多元使用，並利用物聯網及人工智慧等多項技術，具高效能、高功能、高舒適等特性，朝向黃金級綠建築及智慧建築標章的水資源回收中心的目標邁進。

▲「文青水園」全國最美的水資中心落成。（圖／市府提供）

▲文青水園水資源回收中心佔地1.96公頃。（圖／市府提供）

包括立法委員鄭運鵬、市議員牛煦庭、林正峰、林俐玲、簡智翔、內政部長徐國勇、內政部營建署副署長吳宏碩、市府水務局長劉振宇、環保局副局長江育德、龜山區長呂緣、前立委鄭寶清、崇越集團副董事長賴杉桂、建越科技董事長王誌鴻等均一同出席活動。

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