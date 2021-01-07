34歲港名媛抱5月大女兒墜樓慘死　警到場發現她全身赤裸

▲香港一對母女輕生。（圖／翻攝微博）



記者邱茀濱／綜合報導

香港著名豪宅「君頤峰」昨（6）日下午驚傳有人墜樓輕生！一名34歲女子抱著5個月大的女嬰兒從高樓跳下，強大的撞擊力當場導致兩人身亡。港警到場時一度無法辨識死者，經查才發現是成都一間房地產公司董事長的獨生女羅力力，目前初步認定死因為產後抑鬱，但詳細情況仍待調查。

綜合港媒報導，事發於6日下午4時50分，一名全裸女子抱著嬰兒自君頤峰3座高處墜下，該豪宅保安聽到一聲巨響後，發現兩人倒臥平台。由於屍體在墜樓期間受到猛烈撞擊，導致現場多處血肉模糊，讓港警一度無法辨識死者。

經調查，死者為擁有美國籍的34歲、成都房地產公司金林置業董事長羅琳的獨女羅力力，她在君頤峰3座頂樓有一處500多坪的複式單位。據悉，羅力力患有產後抑鬱，雖然有接受治療，但警方初步判定此為死因，詳細情況仍待釐清。

事實上，羅力力生前受訪時透露，4歲從成都搬到香港生活，先後在澳洲及美國留學，但她放棄接家族事業，在28歲自行創業經商。她母親羅琳是一名白手起家的商人，業務遍布中國，父親則六代均是中醫世家，但由於父母早年離異，所以從小跟母親生活，連姓氏也是跟母姓。

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