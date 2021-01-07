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香港情勢惡化　陸委會：採取一切可能的行動

▲▼ 香港學聯前副秘書長岑敖暉（Lester Shum）等逾50位民主派人士，被以顛覆政權罪拘捕。（圖／路透）

▲ 香港學聯前副秘書長岑敖暉（Lester Shum）等逾50位民主派人士，被港府以顛覆政權罪拘捕。（圖／路透）

記者陳政錄／台北報導

香港國安處6日清晨大動作「突襲式拘捕」53名，曾參與民主派初選的人士，引發中外譁然。面對香港情勢持續惡化，陸委會發言人邱垂正7日表示，政府會持續精進現有法規制度，給予港人實際支持，並與國際社會保持密切聯繫、合作，就香港後續的情勢因應溝通，採取一切可能的行動。

由於香港「反送中」示威活動，中共推行《港區國安法》，總統蔡英文去年5月曾透過臉書表示，若香港局勢惡化，對港可能部分或全部不再適用《港澳條例》；而後，陸委會解釋總統談話並非「放棄香港」，將更積極協助港人，並於同年6月公布「香港人道援助關懷行動專案」、7月1日成立台港服務交流辦公室。

▲▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

針對陸委會先前預告，將鬆綁港人來台，包括開通投資、居留等綠色通道，邱垂正7日進一步說明，政府已積極研擬國際人才來台方案，組成跨部會推動小組，包括國發會擬具外國人才專法修正草案，簡化港人申請，目前已完成法規預告程序。另一方面，教育部也研擬香港、澳門居民來台就學辦法修正草案，放寬港澳生比照外國學生來台就讀高級中學等事宜。

邱垂正表示，對於港府大動作拘捕的行動，台灣跟國際社會同感震驚，如果香港民主自由持續淪喪，對中國大陸沒有半點好處，我方將持續和國際社會支持香港的民主自由，呼籲相關方面應審慎收斂，否則自食惡果。

▲▼針對港警6日逮捕超過50位泛民派人士，蔡英文晚間發文籲全世界民主陣營的夥伴，一起撐香港。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

▲針對港警逮捕超過50位泛民派人士，蔡英文發文籲全世界民主陣營的夥伴一起撐香港。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

對於港澳條例是否有所修正或強化，邱垂正說，政府會持續精進現有法規制度，給予港人實際支持幫助，並持續密切關注港版國安法實施狀況、政經狀況發展和港府、中共的作為，與國際社會保持密切聯繫和合作，就後續情形因應做溝通、了解，並採取一切可能的行動。

至於網傳陸委會駐港辦事處官員，也遭港警拘捕，邱垂正澄清，這並非事實，目前駐港辦事處運作如常，持續為台港居民提供服務，他也呼籲港府應以民眾福祉為念，不應設置障礙。面對香港情勢惡化，他說，駐港辦事處將堅持到底，維護在港國人權益。

據了解，去年7月陸委會駐港辦事處代理處長高銘村，因工作簽證未獲港府續簽被迫返台，服務組組長周家瑞、綜合組組長李晉梅和一名秘書也因此回台，目前駐港辦事處台灣派駐人員僅剩12人，由服務組副組長、外交部副參事林振宙為代理處長，以及約50名當地雇員；另一方面，台灣在港有工作者約4000人，但據陸委會介紹，今年因疫情影響，多數還在台灣，若有赴港需求，駐港辦事處也會提供必要協助。

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