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下班避開！國1中壢→五股紫爆狂塞「龜速11km/h」　貨櫃翻覆未排除

記者陳豐德／新北報導

下班快避開！國道1號北上33.8K五股交流道處，7日下午2時許發生一起貨櫃車自撞翻覆意外，由於現場占用外側輔助2車道，雖無人受傷，但由於車禍發生後至今仍未排除，從五股、泰山、林口到機場系統回堵狂塞，路況都呈現「紫爆」狀態，呼籲用路人下班期間可避開該路段，改行駛替代道路，以免枯等。

 ▲▼國道一號五股至中壢路段紫爆狂塞。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲國道一號五股至中壢路段紫爆狂塞，車禍尚未排除。（圖／記者陳豐德翻攝）

據了解，該輛貨櫃車行經案發地點時因不明原因自撞，載運的貨櫃連同車體一起翻覆，車頭則「折甘蔗」衝向一旁護欄，部分輪胎甚至騰空，所幸現場無人受困，駕駛也沒有受傷。

國道警方獲報後緊急趕往現場，巡邏車於事故後方協助疏導現場車流，現場需要大型起重機進行拖吊作業，車流目前回堵至中壢服務區，其中林口至桃園路段只能時速以11公里前進，有如龜速一般，其餘路段也不超過20公里，讓駕駛人叫苦連天；警方已派遣巡邏車至回堵末端重守，截至截稿前仍尚未排除。

▼林口至桃園路段時速最慢只剩下11公里。（圖／翻攝自國道即時路況）

▲▼國道一號五股至中壢路段紫爆狂塞。（圖／翻攝自國道即時路況）

▲▼國道一號五股至中壢路段紫爆狂塞。（圖／翻攝自國道即時路況）

▼現場占用外側兩個輔助車道。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼國道一號五股至中壢路段紫爆狂塞。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼五股交流道發生貨櫃車翻覆意外。（圖／翻攝自我是五股人）

▲▼五股交流道發生貨櫃車翻覆意外。（圖／翻攝自我是五股人）

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