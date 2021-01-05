去年國道交通量創新高　「A1事故件數」竟創歷年最低原因曝

▲去年國道交通量創新高，「A1事故件數」竟創歷年最低。（圖／資料照／記者唐詠絮翻攝）

記者賴文萱／台北報導

在交通部高速公路局與內政部警政署國道公路警察局兩局持續合作改善用路安全環境與加強執法下，A1事故件數及死亡人數去年已降至歷年最低，交通部長林佳龍今（5）日特對兩局有功人員頒發獎勵慰勉兩局同仁。

去年國道交通量達34,124百萬車公里，較前年之33,653百萬車公里增加1.4%，為歷年新高，而國道A1肇事件數46件52人死亡，為歷年新低，較108年之72件79人死亡減少3成，較過去歷史低點57件67人死亡減少約兩成。

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▲▼去年國道A1事故件數及死亡人數降至歷年最低，交通部長林佳龍特對兩局有功人員頒發獎勵慰勉。（圖／高公局提供）

林佳龍表示，在新冠肺炎疫情導致國旅爆發之情況下，能維持如此良好的安全績效，除相關單位對於降低國道事故的努力外，更是廣大用路人共同維護的成果。

事實上，高公局與公警局持續合作，除強化道路設施管理維護、事故處理車輛調度支援、駕駛人休息室與宣導等，同時共同討論設置多項執法設備，如警用停車彎、高解析度攝影機、紅藍爆閃燈等，相互提供大數據資料如易超速時段、路段，用以精進事故防制，並推動重車管理執法專案，針對載重大貨車加強稽查與取締，防範違規行為不遺餘力。

▲去年國道A1事故件數及死亡人數降至歷年最低，交通部長林佳龍特對兩局有功人員頒發獎勵慰勉。（圖／高公局提供）

目前高公局已設置交控CCTV共2,685支，可隨時監控及掌握國道路況及肇事情形，快速排除狀況恢復車流順暢。而公警局利用高公局CCTV影像及民眾提供之行車紀錄器影片，剪輯「預防二次事故」宣導影片，自去年12月23日於臉書粉絲專頁張貼至今，「觸及人數」已達185萬人，「按讚、留言及分享」也有8萬人，成功吸引民眾觀看及注意，這也是兩局合作的最佳典範。

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