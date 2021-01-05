國道事故防制成效獲肯定　警長楊春鈞：落實「三三安全策略」

記者郭世賢／新北報導

高速公路自1979年通車，2020年在交通部高速公路局與國道公路警察局共同合作努力之下，創下通車以來死亡人數最低紀錄52人，為嘉勉事故防制成效，交通部部長林佳龍於5日蒞臨國道警察局頒贈各單位獎勵金。

▲交通部部長林佳龍於5日蒞臨國道警察局頒贈各單位獎勵金。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

國道警察局自2019年起推動「三三安全策略」，包含三大治本政策，「簡化A3事故處理程序、善用緩撞車、電動升降LED桿式輔助警示燈」。及加強取締「未繫安全帶、使用手機、載重車輛違規違規（胎紋不足）等八大易肇事違規行為」之三大治標手段。

國道警察局表示，2020年度發生人員死亡之交通事故46件、死亡52人。死亡人數與歷年最高之359人（1990年）比較，減少307人；與近10年最低之70人（2016年）比較，也減少18人（25.7％）。

▲國道警察局自2019年起推動「三三安全策略」。交通部長林佳龍（左）、國道警察局長楊春鈞（右）。

國道警察局感謝交通部協助函釋規範對於輕微A3事故，當事人得以拍照或錄影方式記錄車輛位置後儘速移至安全處所等候員警處理，以加速事故處理程序，早一分離場，多一分安全，有效防制二次事故發生。

另外，補助320萬購置「電動升降LED桿式輔助警示燈」強化事故後方警示效能，減少用路人事故後車道上等待之風險，有效降低二次事故傷亡。2020年二次事故傷亡人數共2死6傷，較2019年12死29傷比較，減少10死23傷，防制成效良好。

國道警察局長楊春鈞表示，於2020年12月製作臉書宣導影片，呼籲用路人發生事故時，切記人沒事、車能動、快拍照、速移車至安全處所，該影片獲得廣大迴響，觸及人數達204萬人次；未來將持續落實「三三安全策略」，保護執勤員警及廣大用路人的安全。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版