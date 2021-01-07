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【廣編】 安怡長青全新行動力配方上市　骨骼、環節、體力 三種一次滿足

【廣編特輯】

▲▼ 安怡。

圖、文／安怡提供

年節將至，孝親禮品眼花撩亂不知怎麼挑？想讓長輩感受到送禮的貼心，您，可得「機靈」些！今年春節，全新升級的「安怡保護力長青奶粉」，用專利植物性葡萄糖胺、零膽固醇，以及骨鈣靈活營養群等三種貼心配方，幫您守護家人行動力，輕鬆收服長輩的心！1/13起，除在大潤發、家樂福、愛買等量販通路推出優惠活動，全聯福利中心各分店亦祭出特殊優惠，讓您年節送禮免操心。

安怡保護力長青全新升級 三大貼心配方設計 全面守護長輩行動力

想要行動力常保年輕，知名骨科醫師劉大永提醒，「40歲後，身體機能會開始退化，出現骨質密度過低、環節不適、肌肉量過少的情況，都可能讓退休後的行動力受限。」建議民眾要趁早透過營養補充和運動養好行動力！成人奶粉領導品牌「安怡」明星商品「安怡保護力長青高鈣低脂奶粉」配方新升級，集結三大特色，讓消費者喝的更健康、更少負擔！日常可選擇顧骨骼、環節、體力的高鈣低指牛奶，每天兩杯，輕鬆保有靈活行動力。

「安怡保護力長青高鈣低脂奶粉」有哪些體貼長輩的配方升級特色?

升級特色一：專利植物性葡萄糖胺，奶素可食，茹素長輩也能輕鬆養成機靈「環節」
常見營養補充品會添加葡萄糖胺，增強環節健康。但對於吃素或早齋的民眾，為了怕吃進動物性的葡萄糖胺，可能避免飲用奶粉，反導致鈣質、蛋白質補充不足。為此，安怡特地選用奶素可食的專利植物性葡萄糖胺，為讓長輩不用因為吃素、吃早齋，而中斷鈣質、蛋白質補充。

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