反萊豬拚8月28日全國公投　江啟臣宣布：全國159個點展開連署

▲國民黨主席江啟臣主持中常會。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

在蔡政府主導下，含萊克多巴胺的美豬1月1日正式開放進口。國民黨主席江啟臣6日在中常會上表示，全國共設置159個點，展開同步連署的作業，要確保今年8月28日，人民可以用公投選票，決定自己的食安規範。

江啟臣表示，民進黨政府在去年年底強行通過進口含萊克多巴胺豬肉的行政命令，已經在今年起1月1日生效，市場的亂象不幸也逐漸開始浮現。民進黨卻對於消費者的擔憂、餐飲業者的煩惱、畜牧業者的壓力，繼續視而不見，面對豬價調漲，民進黨更是「霸氣」宣稱消費者負擔得起，缺乏苦民所苦的傲慢心態，令人心寒。

江啟臣指出，台灣民眾始終有高達6成以上的反對聲浪，更加凸顯出代議制度的實質缺陷，除了譴責多數民進黨籍立法委員悖離民意之外，更加堅定推動公投，以直接民主表達民眾反對萊豬進口，與堅持公投綁大選的決心。

對於連署作業，江啟臣說，在中央與地方黨部同仁的努力之下，已經做好前期的準備工作，這個星期週末，全國共有159個點，展開同步連署的作業，一起展現達成連署任務的決心。

後續，江啟臣說，更將持續在人口集中地區，設置連署攤位，更要持續宣講，讓國人更加了解公投案的內容。為了方便所有的國人連署，另外也將在黨籍民代、地方黨部、店家等據點設置「友善連署點」，方便民眾能夠就近連署。

除了實體連署之外，江啟臣表示，國民黨也在加緊趕工，設置公投的官方網頁，除了方便下載連署書，公布連署點之外，更要定期提供相關的資訊，透過虛實整合，讓食安公投、公投綁大選兩個公投案的連署工作，成為國人直接民權的典範，更要確保今年8月28日，人民可以用公投選票，決定自己的食安規範，決定自己行使公投的時機。