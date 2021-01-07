孩暴衝馬路「遭一巴掌打趴」　奮力爬起來！網怒見影片：垃圾家長

▲孩突衝出馬路邊嚇壞駕駛！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



網搜小組／劉維榛報導

「拜託家長顧好小小孩好嗎？」一名女網友驚呼，日前開車開到一半，赫見有幼孩衝出馬路，甚至差點跑到內側車道，嚇得原PO急踩剎車，不過更傻眼的是，家長沒趕緊抱緊孩子，反而一掌打下去，孩子頓時失足，大字形仰躺在地上，畫面曝光後，引發網友眾怒，「直接打趴是怎樣？」

一名女駕駛在臉書《爆廢公社公開版》貼出一段驚魂影片，當時開到某路段，突然一位身穿綠外套的小小孩，突然往馬路直衝，甚至快跨越一個車道，嚇得她急踩剎車，而前方的騎士也趕緊急煞。

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不過下一幕畫面讓人看傻，只見家長慌張衝上前叫住孩子，接著手用力一揮，疑似力氣太大，孩子直接撲倒在地，家長卻沒有想扶起孩子，還打了幾下，接著轉身想離去，當下孩子努力爬起來，接著另一名家長才趕來抱起他。

▲孩子不懂事，家長還怒打教訓！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



原PO直言，沒有想公審2位家長，只希望馬路如虎口，盯著孩子別亂跑，是家長應盡的義務，「一個不注意...一條小生命就...真的嚇死我了，一個故事，一個啟發...」

畫面曝光後，底下網友氣炸回應，「還在那邊打，自己沒牽著打屁啊」、「為什麼不顧好小孩，第一時間居然是打小孩？分明就是大人沒有注意小孩的安全，這樣打孩子又能懂什麼」、「沒報警嗎？這樣對孩子，確定不是偷抱的」、「應該先抓回來吧...大人比小孩還不懂事，也蠻無言的」、「感覺是阿嬤」、「這大人的舉動很不可期取，為何要把小孩推倒」、「自己欠打還不檢討，居然有臉打小孩，垃圾無誤」。