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浙江台商、德男染同株病毒疑「空調傳播」　張上淳：不太可能

▲▼1月6日指揮中心記者會,陳時中,陳宗彥,周志浩,莊人祥,張上淳,王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

一名浙江台商去年12月確診新冠肺炎，同時間還有另一名德國境外移入個案，讓本土感染疑慮四起，還有專家懷疑是透過空調傳播。對此，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，般旅館空調是由冷凝管屋頂，獨立供應空調給各個房間，不像商業大樓是用全樓層互通的中央空調，應該可以排除該疑慮。

指揮中心去年12月8日公布一名境外移入為50多歲自浙江返台的台商（案719），持有陰性證明返國，檢疫第12天出現症狀就醫確診，且病毒量高，應發病不久。

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就在隔日，指揮中心公布調查發現，該台商居住防疫旅館不同樓層有一名自德國入境確診個案（案693）入住，檢驗環境包含兩名個案房內與公共空間總共20處，也採檢旅館工作人員等相關接觸者，結果都是陰性。病毒比對也在6日出爐，兩人感染同一株病毒，難以判定是誰傳給誰，指揮官陳時中也考量無擴散疑慮，宣布結案。

張上淳今（7）日出席衛福部桃園醫院與台大醫院資訊合作系統簽約儀式，會後被詢問該案例時表示，的確本土與境外都有可能。他舉英國變種病毒為例，由於該病毒株已在美國擴散，若台灣哪天有人從美國回來，剛好帶了這一株病毒，就很難判定是A傳給B亦或B傳給A，當然也沒辦法100%排除兩種可能性。

最後，張上淳表示，全球病毒株一直在演化，在不同地區或世界各地也有很多樣態，不會是單一病毒株流行，中國大陸、有許多境外移入個案，不會是單一病毒株流行，許多系列病毒株也有在該國出現，而浙江台商是經上海浦東機場回台，機場環境複雜，因此才無法單就同一事件，推斷是在境外或國內感染。

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