LIVE／7天增25確診者！全台染疫總計822人　指揮中心14時說明

記者陳詩璧／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增3例境外移入新冠肺炎確定病例，將於下午2時召開臨時記者會，發言人莊人祥說明病例情況與後續防治作為。從2021年元旦至今，天天有新增病例，加上今日新增，7天新增人數已達25例，全台確診總累積人數則是來到822人。

今日出席記者會的人員有疾病管制署預防醫學辦公室陳婉青防疫醫師及中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人。

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▲今新增3例境外移入，中央流行疫情指揮中心召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情進度。（圖／記者李毓康攝）

國內近期持續出現境外移入確診個案，指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲截至1月6日為止，全台新冠肺炎確診者為819人，7日新增3例境外移入確診個案，讓全台確診者統計數字來到822人。（圖／翻攝疾管署網站）

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

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