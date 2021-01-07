台美視訊政治軍事對話　國防部：軍備、戰備實務合作探討



▲美國政軍局助理國務卿庫柏（Clarke Cooper）先前就曾與我軍事、外交高層會晤。（圖／翻攝推特／庫柏）

記者蕭羽耘／台北報導

台美今天透過視訊進行「政治軍事對話」，國防部副部長張冠群表示，政軍對話是歷年都有舉行，今年主要單位是軍備局跟戰備司，對國防部而言都是實務上的合作工作探討。

今年政治軍事對話，由國務院政軍局助卿庫柏（Clarke Cooper）為代表，而我方則有國防部、外交部等官員與會，雙方將針對整體區域情勢、台美軍事合作，以及後續常態軍售等議題進行討論。

對於政軍對話如何加強跟周邊國家夥伴關係、有沒有簽署協議或達成定期舉行共識等問題，吳釗燮7日出席行政院會後表示，台灣和美國之間有含蓋個層次，且多元的對話管道，雙方經常對各議題，保有順暢溝通，持續深化在政治、經濟及安全各層面的合作，針對台美對話管道細節，基於台美互信與外交默契不對外透露，未來會與美方保持密切溝通交流、深化交流。

另外，國防部副部長張冠群也補充，政軍對話是歷年都有舉行，今年是因為疫情關係，用線上視訊的方法，主要單位是軍備局跟戰備司，對國防部而言，都是實務上的合作工作探討。

事實上，早在2019年，台美關係升溫之際，庫柏就曾與前駐美國代表高碩泰、前參謀總長李喜明等人會晤，當時雙方就已展開「美台政治軍事對話」，已經針對整體台海區域情勢，以及後來一連串美國對台軍售案進行討論。

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