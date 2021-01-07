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配合防疫 台南柳營代天院停辦跨年活動

▲台南市議長郭信良指出，因防疫台南柳營代天院停辦跨年活動，但議會閉幕的燈會菁華展花燈已運至代天院，期待這些花燈也能帶給溪北民眾愉快視覺饗宴。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議長郭信良指出，因防疫台南柳營代天院停辦跨年活動，但議會閉幕的燈會菁華展花燈已運至代天院，期待這些花燈也能帶給溪北民眾愉快視覺饗宴。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為了提振台南溪北觀光產業，今年農曆除夕跨年晚會原訂在台南柳營區代天院舉辦，但鑑於新冠肺炎疫情仍未穩定，且受到變異病毒株影響，中央流行疫情指揮中心宣布自1月1日0時起，非本國籍者暫緩入境，因此在防疫優先的考量下，柳營代天院停辦跨年活動。

2020年11月30日，柳營區代天院舉辦王船祭醮典，黃偉哲市長與郭信良議長一同宣布，為了達到溪北、溪南區域平衡，2021年農曆跨年守歲晚會將在代天院舉辦。受到疫情影響，該除夕跨年晚會停辦，對此，郭信良議長表示，雖然感到可惜，但積極防疫更為重要，不能讓台南成為疫情的破口。

代天院盧朝仁主委表示，代天院是地方代表性寺廟，在農曆春節期間都有大批的返鄉市民及遊客前來參拜，因為新型冠狀肺炎疫情尚未趨緩，因此配合市府及議會防疫優先的政策，停辦舊曆年跨年晚會。代天院表示，雖然停辦跨年活動，寺廟仍有許多祈福儀節，歡迎市民朋友前來參拜。

郭信良議長指出，台南市議會去年首創全國前所未有的除夕跨年晚會，創下數萬名鄉親共同倒數，迎接鼠年到來的紀錄，也讓全國民眾想到除夕跨年，就想到台南，打響台南的全國知名度。雖然除夕跨年晚會停辦，但剛在1月3日閉幕的燈會菁華展花燈已在4日就運至代天院，期待這些花燈也能帶給溪北的民眾愉快的視覺饗宴。

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