春節台鐵東線狂銷29萬張票！小年夜、除夕「往花東」車票全搶光

▲台鐵東線春節車票開賣。（圖／記者張榮恩攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局於今（7）日凌晨零時起，開放春節連假東部幹線對號列車(含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線)訂票，截至今日上午9時止，總計完成14萬3,646筆、28萬5,414張訂票。

台鐵局表示，完成訂票之旅客，務必於2日內(含訂票當日)至臺鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商(統一、全家、萊爾富、OK)取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取之車票，將於1月9日上午9時重新釋出。

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另2月9、10日及2月15、16日東線8班實名制列車，將於1月9日零時起開放 109 年12月1日前設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親 1 親等國民訂票。

▲台鐵春節東線車票賣出近29萬張。（圖／記者張榮恩攝）



截至上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

(一)臺北往臺東方向

2月9日9時以後至2月11日17時以前，長途自強號座位已售完，其餘中、短途及莒光號尚有座位。

(二)臺東往臺北方向

2月15日及2月16日，長途自強號座位已售完，其餘中、短途及莒光號尚有座位。

二、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往臺東方向

長途各車次自強號尚有座位。

(二)臺東往高雄方向

長途各車次自強號尚有座位。

三、其餘日期、時段東部幹線（含北宜、北花、花東）、南迴線及跨線各車次仍有座位。

四、加開北花優惠復興號預訂概況：

2月15、16日花蓮往台北5685、5687次座位已售完，其餘各日期及車次尚有餘票。