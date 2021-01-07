氣溫「直線式⤵」暴跌！鄭明典曝原因：降溫很乾脆　傍晚會更冷

▲陽明山測站氣溫直線下降。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

受到寒流冷空氣影響，今日起全台各地劇烈降溫，預計今深夜到周五清晨、周五深夜到周六清晨最冷下探6度以下。氣象局長鄭明典貼出陽明山鞍部測站紀錄，可見將溫是「直線下降」，他解釋，因為該處位處高山，地形影響較小，才會出現「很乾脆」的降溫，他提醒明早將是最冷的時段，外出務必注意保暖。

氣象局長鄭明典今在臉書發文，貼出一張陽明山鞍部測站的氣溫紀錄，可見溫度從今早4點到8點間，從9度直線下跌至6度。

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他解釋，因為冷空氣系統較大，一般而言會穩定降溫，但地面受地形影響，溫度會較亂，所以平地會緩緩地降溫。而陽明山鞍部測站海拔約800公尺，位在山頂上的風口，氣流穩定，因此受到地形的干擾較少，冷空氣會直衝進來，造成直線式的降溫。

鄭明典表示，平地地區將會逐步降溫，今天白天起到傍晚的感受會越來越冷，目前北市溫度約12度，傍晚則會下探10度以下，他提醒，天氣冷時人的反應較慢，機車族騎車務必放慢車速，注意安全。

▲今日各地氣溫將越來越低。（圖／氣象局）

氣象局預報員王品翔表示，今寒流南下，各地氣溫下降，北台灣白天慢慢掉到10度以下，中部以北有點短暫雨，東半部有局部短暫雨，南部平地也有零星降雨，其中基隆北海岸、大台北山區和宜蘭有局部大雨發生機率。

王品翔提醒，今深夜到周五清晨以及周五深夜到周六清晨最冷，預估北台灣低溫6、7度，中南部8、9度，局部空曠地區可能6度或以下；這波寒流強度和跨年那波差不多，預報台北都在7度左右，影響三天到周六，周日稍減弱，但清晨還是滿冷，北台灣8、9度，北部白天回升到15度左右。

王品翔說，下周一又有強烈大陸冷氣團南下，並影響到下周三，下周三輻射冷卻作用滿明顯，西半部清晨低溫10至12度，白天高溫20度以上，溫差超過10度；天氣方面，北部、東半部和中南部山區有短暫雨，其他地區為多雲。