警界新星夜間緊急出勤找人　挽救吞藥女子送醫

▲台南市白河分局後壁分駐所警員王宏祐，緊急出勤四處搜尋，迅速在台一線上尋獲黃女，發現其疑有吞食大量助眠藥品而意識不清，通報救護人員送醫急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一名永康區黃姓女子因心情抑鬱低落，在通訊軟體向同事透露有想不開念頭後便開車離家，家屬緊急報案手機定位發現在台南市後壁區，白河分局後壁分駐所警員王宏祐立即緊急出勤四處搜尋，迅速在台一線上尋獲黃女，發現其疑有吞食大量助眠藥品而意識不清，緊急通報救護人員送醫急救。

後壁分駐所警員王宏祐甫畢業，派任警勤區佐警尚未滿1個月，對警察工作充滿熱忱，於日前晚上8時40分接獲勤務指揮中心通報，永康區黃女駕駛自小客車外出有輕生念頭，王員立即在手機最後發話位置周邊道路來回搜尋，迅速在半小時內於台一線上發現協尋車輛，並發現黃女坐於駕駛座上意識恍惚、神智不清，頭部靠在駕駛座方向盤上；另在副駕駛座上也發現有多包疑已服用殆盡之空藥袋，王員立即呼叫並確認黃女狀況，同時連絡救護人員到場一同緊急送醫急救。事後再聯繫家屬到院照顧及車輛之領回等，優質處理過程完全不像甫畢業之「菜鳥」警察。

警員王宏祐是88年次的警界年輕一代生力軍，父親是前陸軍軍官，伯父亦為警界保七總隊退休員警，故對警察工作有滿腔熱忱。他於2020年10月19日自台灣警察專科學校第37期畢業派至白河分局實務訓練，於12月19日訓練期滿即派任後壁分駐所服務，實際獨自處理各項治安及服務尚未滿1個月。本次接獲通知緊急至線上逡巡並進而救回民眾，其仍靦腆露出笑容，直稱都是依照學長姐平日處理案件程序來完成，但也表示這件從警以來的第一次緊急救人服務案件，將令他一輩子永記難忘。

白河分局分局長陳明宏得知王員的優良事蹟後，也於7日前往慰勉表揚，並表示王員歷經警察專科學校之教育、派出所之實務訓練及實際勤、業務運作，有完整紮實的警察職能訓練。本次處理案件能秉持同理心，積極搜尋搶救，及時避免危害發生，足見警察世代相傳、完善執勤SOP，也期勉其未來繼續於警察崗位上來服務更多之大眾。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

豐盈柔順、解救受損髮

