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台中總站夜市3關鍵駁回營業申請　攤商「收入歸零」淪打工族

▲▼台中「總站夜市」根本沒核准！經發局稽查勒令停業：再營業按次罰。（圖／台中市政府經發局）

▲全台最美夜市台中總站夜市勒令停業近3個月！市府揭3關鍵駁回營業申請，攤商無奈「收入歸零」淪打工族。(資料照片)

記者游瓊華／台中報導

在去年國慶連假盛大開幕，卻引發違法營運遭斷水斷電的總站夜市，從去年遭勒令停業後至今已過3個月，業者卻仍未取得營業執照。現傳出，總站夜市攤商們組成自救會將在明天前往市府舉白布條抗議。一位攤商怒批，當初場主說已簽好10年租約，讓他毅然決然砸下百萬元購買套圈圈設備、物品等，現在3個月過去，他們收入全是零，「只能去其他夜市幫同業打工賺錢！」

台中市經發局指出，總站夜市提送的計畫書已經4次書面修正，但依據最新提送內容，仍然補正不全，無法解決地方反映的噪音、光害、交通等問題，如營業勢必影響周邊環境及交通，因此依規駁回設置申請。業者如不服經發局所作處分，可於接獲行政處分送達次日起30日內，依《訴願法》第58條第1項規定提起行政救濟。

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一名經營夜市遊樂攤位「套圈圈」的攤商無奈地說，經濟不景氣，加上夜市是靠天吃飯，聽到總站夜市場主與地主已簽10年租約，才決心咬牙轉型，將原本賣吃的攤位轉型成遊戲套圈圈，花了百萬元成本購買相關設備物品，「當初答應來這場夜市，勢必就去不了其他場，現在總站夜市沒開成，他們也擠不進其它夜市擺攤，只能打工賺便當錢，畢竟家裡還有兩個孩子要養！」

▲台中「總站夜市」去年被經發局稽查勒令停業。（圖／資料照片）

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