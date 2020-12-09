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四季養生食材在新北！2021元氣補起來　健康開運一整年

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▲▼四季養生食材在新北！2021元氣補起來　健康開運一整年。（圖／翻攝自影片）

▲新北一年四季眾多養生食材，廚佛瑞德及料理之王選手都曾挑戰創意料理，教大家好好吃。（圖／翻攝自新北市農業局網站、臉書及料理之王影片，下同）

生活中心／綜合報導

現代人重視飲食健康，普遍已有「吃食物、不要吃食品」的概念，然而想吃「好食物」當然要從挑選「好食材」開始！幅員廣闊的新北市一年四季都有豐盛的物產滿足饕客喜好，像是最近正值產季、討論度爆棚的貢寮鮑，就是新北農漁特產的驕傲，此外，像是綠竹筍、甘藷、萬里蟹、山藥…也都是能吃得安心又健康的新北優質食材，透過廚佛瑞德、料理之王選手的創意料理，教大家如何一整年都「好好吃」，為2021補足元氣。

11-2月滋補聖品「貢寮鮑」冬令養身補起來

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▲▼四季養生食材在新北！2021元氣補起來　健康開運一整年。（圖／翻攝自影片）

▲貢寮鮑是每年冬末初春的極品食材，料理之王選手姿靜曾挑戰創意醬吃法。

每年冬末初春之際，正值貢寮鮑產季，是大吃貢寮鮑、黑盤鮑的好時機！新北貢寮養殖業者皆以半開放式海水養殖，經由東北角純淨海水及新鮮龍鬚菜養成的貢寮鮑，肉質肥厚鮮美，不論涼拌、清蒸、燉雞湯都是極美味的滋補聖品。

料理之王人氣選手「厭世小編」姿靜也曾挑戰料理貢寮鮑，她以番茄及薑等創意元素調和五味醬，淋在處理過後的九孔鮑，做出如同「初戀愛情酸甘甜」般的感受，酸甜鹹交織和諧美味，令人食指大動。

6-9月低脂高纖「綠竹筍」苗條身材神助攻

▲▼四季養生食材在新北！2021元氣補起來　健康開運一整年。（圖／翻攝自影片）

▲廚佛瑞德以綠竹筍創作天菜級料理「綠竹筍起司捲」。

春夏之際暑氣旺，這時食用清爽消暑的綠竹筍有利胃口大開！全台栽種面積最大的產區就在新北，綠竹筍含有豐富高纖維可促進腸胃蠕動、幫助消化，並且是低熱量、低膽固醇蔬菜，無論蒸、炒、滷、烤、煮或涼拌都鮮甜美味。

廚佛瑞德就曾分享創作料理「綠竹筍起司捲」，外皮酥脆、內餡用爽口清甜的筍丁搭配蝦仁形成紮實口感，加上牽絲的濃郁起司及美乃滋芥末醬，口感層次相當豐富，根本就是天菜級料理！

7-11月高營養價值「甘藷」幸福台味最對味

▲▼四季養生食材在新北！2021元氣補起來　健康開運一整年。（圖／翻攝自影片）

▲廚佛瑞德以新北食材甘藷製作幸福感爆棚的美味甘藷派。

夏秋時節，吃著最有台灣味的甘藷（地瓜）最對味！過去是窮苦人家餐桌上主食、價格低廉，近年來新北盛產的甘藷躍居人氣膳食，其塊根含豐富碳水化合物、蛋白質、食物性纖維及豐富營養，而且熱量低，又可促進腸胃蠕動，不論當點心或正餐都好吃。

廚佛瑞德就曾用這項新北之寶製作「甘藷派」，外表烤至酥脆的麵皮搭配綿密的甘藷內餡，吃入嘴裡即刻感受到豐富且濃郁的口感，幸福感爆棚令人無法擋。

9-11月肥美鮮甜「萬里蟹」大快朵頤年度盛事

▲▼四季養生食材在新北！2021元氣補起來　健康開運一整年。（圖／翻攝自網路）

▲每年秋季，新北萬里蟹已然成為年度人氣盛事。

每年必吃的秋蟹季，新北萬里蟹絕對是人氣指標，捕蟹船在秋冬帶回的花蟹、三點蟹及石蟳都統稱萬里蟹，而新鮮海蟹料理上也不若想像困難，只要將蟹腳朝上清蒸15-20分鐘就能吃得到肥美、紮實鮮甜的肉質。

▲▼四季養生食材在新北！2021元氣補起來　健康開運一整年。（圖／翻攝自影片）

▲料理之王選手曾在節目上挑戰萬里蟹創作料理。

然而在料理之王節目中，選手們更是打破眾人對吃蟹的想像，從簡單熬煮出充滿溫暖家庭記憶的蟹肉粥，鹹香炒出揉合台灣多元飲食文化的花雕蟹，或者清新爽口的竹筍蟹肉餃，甚至出現分子料理概念的蟹肉創作，令人驚艷原來萬里蟹還有這麼多元的吃法！

9-12月養生極品「山藥」絲滑口感衝擊味蕾

生熟食口感大不同的山藥，是新北市的健康三寶之一，每年秋冬時盛產，是享用新北山藥的絕佳時機，尤其以黏性高不鬆散的「基隆原生種山藥」產量最豐，長度可達100至130公分，外觀筆直平滑，吃起來特別細膩滑順宛如絲綢般的口感，加上切開後斷面部位不易褐化，外表潔亮白皙，堪稱新北山藥極品。

▲▼四季養生食材在新北！2021元氣補起來　健康開運一整年。（圖／翻攝自影片）

▲廚佛瑞德大膽創作椒麻山藥衝擊味蕾。

廚佛瑞德大膽創作「椒麻山藥」，將山藥削皮切塊燙熟先以胡麻醬、醬油、黑醋調味，再佐炒香的乾辣椒、花椒、堅果碎粒、蒜末、孜然粉並淋上辣油、蔥花，微微嗆辣的椒麻與青蔥香讓山藥吃起來開胃又下飯，美味指數開外掛！

經歷心力交瘁的2020一整年，終於要邁向嶄新的2021，西方有句話說：「You are what you eat」人生其實吃什麼像什麼，因此務必嚴選每一口食物，把精挑細選的新北好食材吃進肚子裡，餐餐大滿足，選購新北養生系美味食材化身懂吃的內行吃貨，相信更能讓未來好運綿延一整年！

（ 新北市政府農業局 廣告）

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