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新北宣導雙管齊滅「紅火蟻」　校園防治學生安全學習無蟻害

▲新北宣導雙管齊滅「紅火蟻」 校園防治學生安全學習無蟻害。（圖／新北市農業局提供）

▲新北宣導雙管齊滅「紅火蟻」，校園防治學生安全學習無蟻害。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市林口區為新興重劃區，在多項造鎮計畫下日益蓬勃，但土石方的移入也給予紅火蟻入侵的介質。近來林口區校園預定地施工前發現紅火蟻入侵，因此通報新北市政府紅火蟻專管中心協助防治。防治人員於2020年11月底前往現地勘查，施灑觸殺型藥劑做緊急防治；不僅是防治作為，教育宣導更是提升防治效率的重要項目之一，因此專管中心也邀請校方參與2020年12月18日林口區紅火蟻防治講習，了解正確的紅火蟻防治觀念，讓校園遠離蟻害、學生安全學習。

專管中心指出，林口區隨著機場捷運線通車、商圈的熱絡，人口快速的成長，以至於鄰近學校入學名額逐漸呈現供不應求的情況，為紓解該區的就學與幼兒照護之需求，新建校舍、幼兒園等多元服務設施。與此同時，防堵紅火蟻入侵即是校園預定地必須重視的項目之一。

▲新北宣導雙管齊滅「紅火蟻」 校園防治學生安全學習無蟻害。（圖／新北市農業局提供）

▲以誘餌誘集法捕捉之入侵紅火蟻。

專管中心表示，為使該校園預定地工程能順利於期限內完工，新北市政府紅火蟻專管中心依據「紅火蟻防治標準作業程序」施灑觸殺型藥劑（芬普尼），協助該地進行緊急防治，並於2020年12月18日舉辦林口區紅火蟻防治講習，宣導正確的紅火蟻防治觀念，以實際防治搭配教育宣導，讓紅火蟻防堵作為無死角，給未來入學的學生一個無蟻害的環境。

另外，新北市政府為達成「都市解列、偏鄉圍堵」之紅火蟻防治目標，採用跨單位整合防治來加強紅火蟻防堵成效，2020年度共有29個新北市教育局權管之校園用地完成紅火蟻防治解列，還給市民們安全學習、安心託付的教育場所。

▲新北宣導雙管齊滅「紅火蟻」 校園防治學生安全學習無蟻害。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市林口區紅火蟻教育宣導講習。

新北市政府紅火蟻專管中心表示，入侵紅火蟻時常伴隨著土石方及植栽等媒介侵入，因此各校園地在施工前及綠美化工程上必須積極防堵紅火蟻，並宣導正確的紅火蟻防治觀念，不輕易觸碰、踩踏蟻丘，讓同學們能遠離蟻害，安心學習成長。

2020年度全新北市共解列200公頃，同時提醒民眾若發現疑似紅火蟻請立即通報，相關防治人員將會前往現地勘查並進行緊急防治，控制蟻害侵擾範圍。提醒民眾若發現疑似入侵紅火蟻，可撥打國家紅火蟻防治中心防治專線：0800-095-590亦可至國家紅火蟻防治中心網站進行線上通報，另外新北市民可撥打：1999、02-2960-3456，將有專業防治人員協助處理。

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