趕快來領！新北淡海輕軌回饋金快到期　還有171萬元未兌領

▲新北淡海輕軌回饋金快到期，還有171萬元未兌領。（圖／新北捷運公司提供）

記者郭世賢／新北報導

新北捷運公司於2020年2月1日，推出「持電子票證於當月搭乘淡海輕軌累積滿200元回饋50元」的優惠計畫，相當於全票75折；新北捷運公司表示，截至2020年11月底，尚有1萬5千張票卡，大約171萬元回饋金尚未兌換。新北捷運公司提醒民眾，可於2021年1月31日前至淡海輕軌各車站，利用所使用的電子票證直接於站內的售票加值機操作領取回饋金。

新北捷運公司指出，未領2020年的回饋金將自2021年2月1日起即無法兌換，提醒尚未領取的民眾，盡速至淡海輕軌各車站售票加值機依據機台上張貼的操作說明進行兌換。

新北捷運公司表示，淡海輕軌除持續對於電子票證的常客推出回饋金優惠計畫外，減少騎機車，提升通學安全，期望全國學子利用課餘閒暇及寒假時間呼朋引伴前來搭乘輕軌觀光。

新北捷運公司說，自2020年12月21日起至2021年3月20日止為期3個月，推出全國大專院校及國、高中學生，憑電子票證學生卡即可以單程均一價10元的優惠價體驗輕軌，歡迎學生們多多利用。

新北捷運公司提醒民眾，使用悠遊卡、一卡通及愛金卡搭乘淡海輕軌須確實刷卡才能累積搭乘票價，搭越多、回饋越多。另配合秋冬防疫專案，民眾進入輕軌車站區域起即須配戴口罩，搭乘輕軌也需全程配戴，提醒民眾遵守規定，違反規定將依法開罰。

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