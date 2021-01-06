本土劇男星高盟傑販毒遭密錄　辯「冰糖」沒人信遭判7年半

▲男星高盟傑去年耶誕節前夕，被台中地院判處有期徒刑7年6月。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

曾以電影《美麗時光》入圍金馬獎的本土劇演員高盟傑，近年來捲入吸毒案件，負評不斷，去年10月入監服刑時，還直播理光頭向粉絲告別，不料，去年耶誕節前夕，又被台中地院依違反毒品危害防制條例判處7年6月，原因是魏姓毒蟲為求減刑，主動聯繫高買毒，而且全程偷偷錄音錄影作為證據，盡管高辯稱那是「冰糖」，仍不被法官採信。

台中地院表示，2019年7月，魏姓毒蟲為求減刑，主動聯繫代號「老板」高盟傑，表達要買二級毒品安非他命，當晚，魏即夥同友人前往高的沙鹿住處，並以4千元代價購買1小包，魏全程偷偷錄音、錄影，隔天就拿著影帶，前往大甲警分局檢舉。

高盟傑否認犯行並表示，魏詢問購買海洛因一事，他表明沒有在吃，魏又問有無別種，當時，他為了打發他們走，就隨便拿冰糖欺騙他們。

高的律師表示，魏男為了減刑，預先以密錄方式拍攝購毒過程，顯見魏的供述顯無可採，此外，目前證據只能證明魏和被告有通話，密錄畫面也只拍到被告分裝，無法證明是安非他命，加上是魏誘捕偵查，雙方根本沒有買賣毒品的合意，再者，魏所買的毒品已丟掉，沒有可以追溯的證據，因此不得作為有罪判決。

魏姓毒蟲則說，他和綽號「老板」的人購買毒品，並不知道高的真實姓名，僅知道高是從台北下來租屋的，長的很像電影《林北小舞》劇中一樣有販毒的配角高盟傑，以前他要買毒，會先以公用電話聯繫，後來較為熟識，就直接打高的手機。

魏坦承，他將買毒過程偷偷錄起來，交給警方偵辦，就是為了減刑，他買到安非他命拍照作為證據後就丟棄了，因為他害怕把持不住又吸食，他還說，他和高沒有私人恩怨，檢舉被告是為了減刑，沒有警方叫他這麼做。

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