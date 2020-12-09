跟男友吵架…2寶媽心情不好「吸毒餵母乳」！男嬰趴床全身發紫慘死

▲台南媽餵母乳還吸毒，導致3個月大的兒子中毒身亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台南報導

台南一名女子多次因吸毒入監服刑，2015年間她因跟同居男友吵架心情不好，竟然吸食大量安非他命，接著餵才3個月大的兒子喝母乳，導致男嬰中毒身亡。台南地方法院審理後，依照過失致死罪將她判刑10月。

根據檢方調查，這名媽媽小娟（化名）從1998年起至2015年間就陸續因為吸毒經法院裁定觀察、勒戒，並判處有期徒刑而入監服刑數次，卻仍無法戒除毒癮，2014年間她與男友在台南市永康區展開同居，隔年2月14日生下兒子。

沒想到產子後的小娟仍死性不改，每個星期還是吸食2次安非他命，她2015年5月10日因為跟同居男友吵架心情不好，更吸食大量安非他命，之後照常餵母乳，同年月15日她凌晨2時30分餵完母乳便出門買消夜。

事隔1小時，同居男友卻發現兒子全身發紫趴臥床上，趕緊將孩子送醫搶救，但孩子仍不幸宣告不治；法醫解剖報告指出，孩子死因為食用母乳中毒。台南地方法院勘驗各項事證後，考量小娟未婚、育有3歲女兒，也坦承犯行、有悔意等情狀，依照過失致死罪判她有期徒刑10月。

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