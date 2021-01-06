聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓拜會　台南市長黃偉哲熱情歡迎

▲聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓等一行10人，前往台南市政府拜會，市長黃偉哲親自接見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（H.E. Ambassador Andrea Clare Bowman）偕台灣國際幸福家庭聯盟、國際崇她31區等一行10人，6日蒞台南市政府拜會，市長黃偉哲親自接見，觀光旅遊局郭貞慧局長、教育局鄭新輝局長以及新聞及國際關係處蘇恩恩處長陪同與會。

台南市長黃偉哲表示，2020年底柏安卓大使曾隨外交部使節團南下參訪台南，雙方有一面之緣，今天有機會正式會面，他非常開心，更感謝聖文森在世界衛生大會等國際場合為台灣發聲，而台灣的防疫成就也有目共睹，期待未來兩方有更多的合作交流。

黃偉哲也向大使介紹台南的美食及美景，他推薦大使多停留幾天以細細品味這城市的美好，黃偉哲也推薦台南將於春天舉辦2021年國際蘭展，非常歡迎大使前來體驗這場花的盛宴。

柏安卓大使開心回應表示，黃偉哲市長的熱情接待就如同台南的天氣一樣溫暖，她並說去年本已報名參加台南的國際蘭展，可惜因疫取消，非常期待今年能夠再訪蘭展。

聖文森及格瑞那丁位於中南美洲，為聯合國安理會2020-2021年的非常任理事國。聖國1981年與台灣建交，2019年在台北初設大使館，為該國在亞洲的第一個大使館，並命柏安卓為首任駐台的大使。

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