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台南購物節消費登錄破66億元　黃偉哲抽出最大獎輕豪宅幸運得主2名

▲台南市長黃偉哲抽出最大頭獎輕豪宅得主2名，由陳小姐與方小姐分別幸運獲得位於善化、新市的美宅1戶，黃偉哲更現場call out通知2位獲獎人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲抽出最大頭獎輕豪宅得主2名，由陳小姐與方小姐分別幸運獲得位於善化、新市的美宅1戶，黃偉哲更現場call out通知2位獲獎人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南好禮月月抽活動消費登錄金額逾66億元，3日進入活動最高潮，在台南新光三越新天地小西門廣場舉辦最後一場抽獎，在律師見證下，台南市長黃偉哲抽出最大頭獎輕豪宅得主2名，由陳小姐與方小姐分別幸運獲得位於善化、新市的美宅1戶，黃偉哲更現場call out通知2位獲獎人，讓中獎的驚喜氣氛嗨到最高點。

黃偉哲市長表示，三倍券抽獎消費登錄金額達到66億700萬元，創過去台南購物節以來的佳績，樂觀估計帶動整體消費金額超過90億元以上，因此非常感謝市民朋友及外地朋友們對於台南購物節的支持，也感謝大家一起成就台南這座友善又美麗的城市成爲購物天堂。

▲台南市長黃偉哲抽出最大頭獎輕豪宅得主2名，由陳小姐與方小姐分別幸運獲得位於善化、新市的美宅1戶，黃偉哲更現場call out通知2位獲獎人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府為配合中央振興作為，號召各地鄉親來台南花三倍券振興經濟，並舉辦好禮月月抽活動，除了每月抽電動機車等好禮外，更祭出消費抽雙房、雙車大獎誘因，加上市府協助商圈爭取經濟部商圈振興補助計畫舉辦振興商機活動，吸引許多民眾來台南報復性消費，周邊經濟如飯店、伴手禮、交通旅遊、商圈等業績也隨之提升，觀光人次2020下半年增加2倍達201％，為六都第一，市區假日旅宿住宿率高達9成，一掃上半年的疫情陰霾。

2020年台南購物節消費登錄金額及參加人數均破歷年新高，2019年消費的營業額是20.8億元，2020年從三倍券上路迄今發票登錄則是累計達到66億700萬元，購物節期間增長35億元，較2019年20.8億元成長63％，每日平均登錄金額約4400萬元，較2019年3000萬元成長46％，並有超過13萬會員註冊，超過千萬筆抽獎筆數，黃偉哲特別感謝民眾踴躍參與，一起振興拚台南經濟。

▲台南市長黃偉哲抽出最大頭獎輕豪宅得主2名，由陳小姐與方小姐分別幸運獲得位於善化、新市的美宅1戶，黃偉哲更現場call out通知2位獲獎人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經發局長陳凱凌表示，台南購物節好禮月月抽活動祭出輕豪宅大獎，而且霸氣連送2戶，是全台振興加碼最豪禮的城市，國內矚目迴響熱烈，本次最大獎兩戶輕豪宅，第一戶位於善化區陽光大道591號20樓之3，共兩房一廳含公設26.56坪，由台南市不動產開發商業同業公會、台南市大台南不動產開發商業同業公會贊助提供；第二戶位於新市區復興路105號2樓之3，兩房一廳含公設22.64坪，並送室內裝潢及家具，由陞發國際-洺泰建設股份有限公司贊助提供，兩間房屋皆位處南部科學園區附近，周邊近國道交流道，地點和交通都具相當優勢。

經發局進一步指出，除了最大獎雙房外，本次抽獎獎項還有宏佳騰電動機車、電冰箱、液晶電視、遊艇券、旅行箱等多項豐富大小獎，現場邀請律師見證直播抽獎，抽獎結果將於「台南經濟情報讚」臉書粉絲專頁及台南購物節網站公布得獎名單，得獎者將會收到電話及簡訊中獎通知，請民眾密切注意並於規定領獎期限內領獎。

▲台南市長黃偉哲抽出最大頭獎輕豪宅得主2名，由陳小姐與方小姐分別幸運獲得位於善化、新市的美宅1戶，黃偉哲更現場call out通知2位獲獎人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日抽獎活動，包括經發局長陳凱凌、中西區長蕭泰華、律師蔡宜靜、台南市大台南不動產開發商業同業公會理事長詹雅喨與榮譽理事長洪德勝、何福壽及台南市不動產開發商業同業公會理事長郭建志、宇成建築開發公司董事長林裕盛、洺泰建設公司董事長杜逸嵐、新光三越新天地副店長黃裕翔與市議員陳怡珍、沈震東、洪玉鳳等各界貴賓一同見證獎項開出。

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