「頂上對決」！　南警提醒民眾正確配戴安全帽保障生命安全

▲台南市警五分局呼籲民眾正確配戴安全帽，提升及保障行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市前月發生簡姓女騎士騎乘機車撞上貨車之交通事故，雖然簡女有配戴安全帽，但仍造成腦部及顏面受創而不幸喪生，姑且不論安全帽之款式及規格，台南市警五分局指出，由警政署統計數據來看，騎乘機車是否配戴安全帽死傷數目比較，戴與不戴之間的致死率相差5倍之多！





五分局指出，依據「道路交通安全規則」第88條第2項規定，機車駕駛人及附載人員應依規定配戴安全帽，而配戴安全帽則需先注意下列三點：(一)、安全帽應為乘坐機車用之安全帽，經經濟部標準檢驗局檢驗合格，並於帽體貼有商品檢驗標識。(二)、帽體及相關配件必須齊全，並無毀損、鬆脫或變更之情事。(三)、配帶時安全帽應正面朝前及位置正確，於顎下繫緊扣環，安全帽並應適合頭形，穩固戴在頭上，不致上下左右晃動，且不可遮蔽視線。現行法律中依「道路交通管理處罰條例」第31條第6項規定，機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新臺幣500元罰鍰。

五分局強調，頭部屬人體最重要的部位之一，可別因為一時疏忽而造成無法挽回的悲劇，警方再次叮嚀「戴好帶緊安全帽，平安回家沒煩惱」。

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