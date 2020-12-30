高雄母3貼「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒不治　驚悚瞬間曝光！

記者黃子倩／高雄報導

高雄永安區發生一起死亡車禍，車禍當下39歲的陳姓駕駛開車回家途中，搭載了妻子還有2個孩子，一車4人，行經維新路準備轉入巷子時，和騎車載著5歲女兒以及19歲弟弟的蔡姓女子擦撞，其中5歲女兒沒戴安全帽，被撞倒後傷勢最重，顱內、胸腔大量出血，經搶救後不治身亡。

▲高雄永安區發生一起嚴重車禍，一名5歲女童未戴安全帽挨撞不治。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，這起車禍意外發生在29日傍晚接近6點，蔡姓女子騎機車載5歲女兒還有19歲的弟弟，行經永安區維新路與光明9巷口，遭到準備轉彎的車子撞上，由於事發當下蔡女和女兒兩人都沒有戴安全帽，且5歲小女童站在機車腳踏板上，車禍後3人倒地，女童傷勢最重，頭部與胸腔分別撞擊到機車的儀表板以及自小客車的車門，緊急送醫後不治，蔡女則右手骨折、多處挫傷。

▲高雄永安區發生一起嚴重車禍，一名5歲女童未戴安全帽挨撞不治。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，這起意外經酒測後，雙方駕駛都沒有酒精濃度反應，初步研判肇因歸類於「左轉彎未禮讓直行車先行」，「未注意前方動態」、「未戴安全帽」、「機車附載人員未依規定」與「未依規定使用燈光」等多重因素，導致發生此嚴重交通事故。

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