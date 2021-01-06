　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

葉毓蘭轟李遠哲挺萊豬「背離民心」：諾貝爾光環黯淡

▲▼時代力量舉辦「面對全球氣候變遷，台灣如何超前部署-與李遠哲博士有約」座談會，由黨主席陳椒華、秘書長白卿芬與李遠哲進行面談。（圖／時代力量提供）

▲李遠哲。（資料照／時代力量提供）

記者蕭羽耘／台北報導

針對萊豬進口議題，諾貝爾獎得主、前中研院長李遠哲日前脫口，糖、硝酸鈉也是毒，「大家還是吃」，每天談萊豬很不可思議。國民黨立委葉毓蘭6日評論，台灣之光李遠哲近年來的政治發言，背離民心，也難免喟嘆諾貝爾光環黯淡。

李遠哲秉持，萊克多巴胺如果是在安全標準內，對健康影響不大，他5日受訪表示，像是糖、硝酸鈉也是毒，「大家還是吃」；並提出每天空氣那麼壞，罹患肺腺癌的人那麼多，大家不多關心空污、肺腺癌，而每天都在談萊豬，不可思議。

對此，葉毓蘭諷刺， 物以稀為貴，諾貝爾化學獎得主李遠哲在回台後，被前總統陳水扁、現任總統蔡英文奉為國師，積極參與國政，花了不少納稅人的錢奉養。既然已知空汙和地球暖化嚴重，為何不善盡資政的言責，提醒總統不要再一意孤行，大搞火力發電，以人民的肺來發電。

葉毓蘭認為，李遠哲對核食和萊豬的發言，還以糖鈉比擬，更是不可思議。她狠酸，大家應該請諾貝爾化學獎得主李遠哲，統領萊豬總統、萊豬黨文武百官與萊豬立委們，每天在李遠哲決定的無害劑量下，身先士卒，擔任萊豬核食的試驗國家隊，連吃一年，如果完全無害，全國力挺小英總統號召，狂嗑萊豬核食，以換取台灣的國際地位，看到台灣之光的李遠哲近年來的政治發言，背離民心，也難免喟嘆諾貝爾的光環黯淡。

ET快訊
空姐生前自爆疑遭下藥！隔壁房同歡開趴出人命　全落跑遭通緝
快訊／新竹男凌虐堂弟愛犬　返家後離奇暴斃
獨／被爆在球場叫罵　陶晶瑩發聲了：我發誓什麼都沒做
性侵菲空姐「涉案11男」長相曝光　社群帳號被肉搜！發文戰網友

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨轟漲價亂象：民進黨甩鍋手段掩蓋不了錯誤決策

邱顯智喊話花敬群「聽艱苦人心聲」　走出同溫層、到天龍房屋看看　

國家基地也能開箱？　立委化身Youtuber介紹台灣國家隊

柯文哲指蔡英文文青體演說：聽久像豬哥亮廣告詞「這也癢那也癢」

共軍運8反潛機、空警2000擾台　空軍清晨升空警戒驅離

北市防疫旅館空房數不到四成　蔡炳坤「有點緊張」：非政治考量

花敬群稱「人心是肉做難免失控」　邱顯智：批評都沒辦法怎麼討論

葉毓蘭轟李遠哲挺萊豬「背離民心」：諾貝爾光環黯淡

雲端最前線／國民黨吹青年參政號角！搶攻2022贏回民心

台美舉辦政治軍事對話　外交部：持續深化各層面合作

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

新北熊貓外送員遭刺衝突　事發畫面曝光

丫頭哽咽告白...問老公「可以比我晚死嗎？」　想起兩人分手的日子「好像有東西不見」

姚元浩《全明星》慶功宴哽咽哭了　李玖哲拒絕跟他組CP：No我有老婆

中一中學生拒讓座！阿伯怒炸嗆「敗類」扭打一團…他口罩都被扯落

寒流來襲！歐告外送員「全裸送餐」 叼餐點狂奔...網：最新外送平台？

國民黨轟漲價亂象：民進黨甩鍋手段掩蓋不了錯誤決策

邱顯智喊話花敬群「聽艱苦人心聲」　走出同溫層、到天龍房屋看看　

國家基地也能開箱？　立委化身Youtuber介紹台灣國家隊

柯文哲指蔡英文文青體演說：聽久像豬哥亮廣告詞「這也癢那也癢」

共軍運8反潛機、空警2000擾台　空軍清晨升空警戒驅離

北市防疫旅館空房數不到四成　蔡炳坤「有點緊張」：非政治考量

花敬群稱「人心是肉做難免失控」　邱顯智：批評都沒辦法怎麼討論

葉毓蘭轟李遠哲挺萊豬「背離民心」：諾貝爾光環黯淡

雲端最前線／國民黨吹青年參政號角！搶攻2022贏回民心

台美舉辦政治軍事對話　外交部：持續深化各層面合作

口罩染料有毒？ 專家曝「2種情況」恐釋出致癌物　用酒精辨別自保

富邦首創簽育成洋將　La new熊有類似作法

國民黨轟漲價亂象：民進黨甩鍋手段掩蓋不了錯誤決策

人民幣2021年開門紅！兩日強升804點　專家料漲勢將放緩

邱顯智喊話花敬群「聽艱苦人心聲」　走出同溫層、到天龍房屋看看　

酒店變成命案現場！大直英迪格新推實境遊戲　必玩刺激槍戰揪兇手

10%人群可能是「超級傳播者」　陸專家：是新冠病毒特徵　

屏東市建置6熱點違規停車自動取締系統　警:用路人注意以免被罰

龍千玉歌曲罕曝喪女8年之痛　邊聽邊大哭：我有進步了

蛙蛙文創帳戶凍結！涉詐2312萬口罩錢喊冤：銀行不紓困沒錢還

政治熱門新聞

王世堅：罷免王浩宇是「替天行道」

王世堅嗆政委羅秉成豬隊友：你大清帝國？

名嘴：「棄王保黃」利大於弊

柯文哲挑戰老實樹連倒2次　讚陳時中誠懇、自稱擁護中央...網笑翻

自稱前政府小編爆「被要求圖卡拉高情緒值」

岳父病逝後韓國瑜首發聲　韓粉落淚：我們都在等一個人

行政團隊有沒有「走鐘」？ 　柯文哲：問題出在蘇貞昌

北市府因應防疫　迪化年貨大街首度取消試吃

李遠哲：萊豬對健康影響不大

選民喊「希望你跟韓國瑜一樣優秀」　王浩宇：聽到快崩潰

吳釗燮兒子接黨職　出任民進黨駐美辦公室副主任

洪秀柱：蘇貞昌「改口」稱食安中央說了算　這9年是否曾修憲？

民眾黨10日選中央委員　15人搶9席

罵時力「蟑螂」　花敬群刪文道歉！

更多熱門

相關新聞

李遠哲：對抗氣候變遷僅剩10年　執政者應覺醒

李遠哲：對抗氣候變遷僅剩10年　執政者應覺醒

前中研院長李遠哲5日表示，聯合國要員和諸多科學家都強調，對抗氣候變遷可能只剩下10年時間，許多執政者都只看到接下來執政的4年，認為未來是後人的事，雖然台灣在這幾年間有些動作，包括企業界響應RE100、年輕人也動起來，但地球只有10年的時間，執政者應該要更覺醒。

李遠哲：萊豬對健康影響不大

李遠哲：萊豬對健康影響不大

葉毓蘭考察市場豬肉「一斤狂漲30元」：強塞的多一種選擇？

葉毓蘭考察市場豬肉「一斤狂漲30元」：強塞的多一種選擇？

否認內心充滿感激和感動　陳吉仲臭臉這樣說

否認內心充滿感激和感動　陳吉仲臭臉這樣說

李來希批葉毓蘭：提案內容抄陳瑩　在應付什麼？

李來希批葉毓蘭：提案內容抄陳瑩　在應付什麼？

關鍵字：

葉毓蘭李遠哲

讀者迴響

熱門新聞

女兒違規打HBL被踢！　陶晶瑩李李仁「比中指叫囂」

53歲美魔女牙醫悔婚小29歲男友：他謊報年紀

新竹女8年生4胎棄養　摔癱大女兒

等紅燈遇熟悉萌影　騎士興奮偷拍

李李仁凌晨PO文再道歉！

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

洛杉磯患者　生存機率太低不送醫

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

雪寒流凍台！3波變天探5°C時程表

郭品超演葉問反被批「一直耍帥」

移工撿到iPhone！失主現身讓他對台灣人超失望

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

「億萬小開」邱鋒澤爆同居采子！

監視器驚見杏林醫院一幕！學生尖叫　教官沉默了

士林夜市遊客剩2成　商圈：水果攤貢獻最大

更多

最夯影音

更多
鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會
朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面