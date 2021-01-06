葉毓蘭轟李遠哲挺萊豬「背離民心」：諾貝爾光環黯淡

▲李遠哲。（資料照／時代力量提供）

記者蕭羽耘／台北報導

針對萊豬進口議題，諾貝爾獎得主、前中研院長李遠哲日前脫口，糖、硝酸鈉也是毒，「大家還是吃」，每天談萊豬很不可思議。國民黨立委葉毓蘭6日評論，台灣之光李遠哲近年來的政治發言，背離民心，也難免喟嘆諾貝爾光環黯淡。

李遠哲秉持，萊克多巴胺如果是在安全標準內，對健康影響不大，他5日受訪表示，像是糖、硝酸鈉也是毒，「大家還是吃」；並提出每天空氣那麼壞，罹患肺腺癌的人那麼多，大家不多關心空污、肺腺癌，而每天都在談萊豬，不可思議。

對此，葉毓蘭諷刺， 物以稀為貴，諾貝爾化學獎得主李遠哲在回台後，被前總統陳水扁、現任總統蔡英文奉為國師，積極參與國政，花了不少納稅人的錢奉養。既然已知空汙和地球暖化嚴重，為何不善盡資政的言責，提醒總統不要再一意孤行，大搞火力發電，以人民的肺來發電。

葉毓蘭認為，李遠哲對核食和萊豬的發言，還以糖鈉比擬，更是不可思議。她狠酸，大家應該請諾貝爾化學獎得主李遠哲，統領萊豬總統、萊豬黨文武百官與萊豬立委們，每天在李遠哲決定的無害劑量下，身先士卒，擔任萊豬核食的試驗國家隊，連吃一年，如果完全無害，全國力挺小英總統號召，狂嗑萊豬核食，以換取台灣的國際地位，看到台灣之光的李遠哲近年來的政治發言，背離民心，也難免喟嘆諾貝爾的光環黯淡。