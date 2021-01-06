新北女力一片天　王綺慧靠石材從八里打進信義商圈豪宅



記者徐政璿／新北報導

座落在新北市八里區的高得石材，創辦人王綺慧在硬邦邦的市場中，是首位的女性自營者，她在創業時曾被同行取笑3個月玩完，沒想到回首過往，一路走來竟已過了20年。

王綺慧把自己的石材事業定位在高品質、高價值，她曾隻身赴義大利、土耳其、巴西等礦場親自挑選原石，如今信義商圈多棟豪宅，都使用她嚴選過的高檔貨。「高得石材」如何能在豪宅建材市場上獲得青睞？王綺慧在接受《ETtoday新聞雲》專訪時，也分享了她在石材業打拼的心法。

新北八里的打石產業萌芽自清代，極盛期約在民國70年間。當時，因為傳統土葬「作風水」文化盛行，使得觀音山石需求量大增，且觀音山一帶被視為「風水寶地」，成為私人墓園聚集地，再加上鄰近淡水河運輸便利，帶動了當地石材、石雕業興盛發展。

在早期，八里石材店經營的項目，主要以墓碑雕刻及傳統石雕為主，然而，由於開採石礦無可避面地破壞了環境與考古遺址，民國82年起開始禁採，八里石材業者也轉型為進口加工石材。目前，台灣的石材業邁向4.0階段，在加工、製造、修復等方面，漸漸從傳統工法升級為自動化。

王綺慧在還沒決定自己跳出來創業前，剛好跟隨一位石材老闆做事，個性質樸又細心的她，從做工開始學起，相關的知識與經驗在那個時候開始打底。在老闆決定不做後，她心想自己「做做看」，工廠就選定在八里，想不到就此開啟了她一連串的石材世界旅程，更一躍成為新北八里的「石材女王」。

親赴義大利礦場 廠商硬塞次級品當下掉頭走人

在20年前創業初期，無背景、無人脈、無財力的王綺慧投身石材業，不怕旁人看衰，隻身開疆闢土，飛往土耳其，巴西，義大利等礦場挑選上等原石。由於天然礦場皆位於深山險峻中，大部份必須就地取材，她不惜跋山涉水，嚴選每塊原石回台，這膽識令同行男士都心虛。

挑礦過程對王綺慧來說非常艱辛，卻也是造就品質的關鍵。國外廠商直接帶她上山進入礦區，由於每趟路程都非常遙遠，她不只看一種材料，堅持過濾各種色系；每次10天左右的探勘行程中，若現場看到品質不錯的材料就會下訂，也會到長期配合的礦場定期選購。

與「高得石材」合作的國家遍佈全球，包括中國大陸、印尼、土耳其、義大利、希臘、西班牙、葡萄牙、巴西、非洲摩洛哥。王綺慧回憶，有次獨自前往義大利，遇上在地廠商硬塞「次級品」，但對品質堅持的她認為，大老遠跑來就是要挑最好的，否則寧可棄單，最後毅然掉頭走人。

「我覺得我還是要品質比較OK的東西，對我來說，我的市場，還有我的客戶，應該都是在那個層次，當時我們就放棄了」，王綺慧回憶起此事，仍不後悔當初的決定。

▲大倉久和飯店大廳是取用自「高得石材」。（圖／高得石材提供）

王綺慧追求完美 背後有「職業軍人」專業盯場、驗貨

由於王綺慧的先生張泰西從事軍職，長年在異地工作，創業初期的她肩負重擔，獨自帶著兩個小孩，家庭、事業兩頭燒。10幾年前，兩個小孩突然同時生病，張泰西得知消息後，雖然想立刻趕回家，卻礙於軍中規定，最後只能留在部隊，這件事至今仍令他相當愧疚。

不過，撐過最苦的時期後，張泰西也決定放棄職業軍旅生涯，投入石材業與妻子共同打拚。王綺慧坦言，自己是典型處女座，非常執著於細節，而先生有著職業軍人的個性，對每件事更不容一絲馬虎，每次都會花非常多的時間盯場、驗貨。兩人個性的加成效果，也替「高得石材」的品質打下優良基礎。

在一個男性居多的行業中，王綺慧清楚自我優勢就是能更細心、細膩的處理每件事，當小細節都顧到好，就不容易有大失誤。她自信笑說，「我們女孩子做事比較細膩一點」。

每片石材都有獨特的紋理，在王綺慧眼裡，石材與人同樣擁有溫度，而非只是冰冷的石頭。自2003年創立「高得石材」以來，她透過藝術鑑賞角度挑選石材，同時打造出團隊的職人精神，這也是她的事業近年來可以打進一棟又一棟信義商圈豪宅的秘訣之一。

▼板橋HILTON希爾頓飯店也是取用自「高得石材」。（圖／高得石材提供）

破除天然石材輻射謠言 直接找原能會實地檢測

隨著人造石材的興起，對於近期出現「天然石材」含有輻射的謠言，張泰西表示，「這有必要嚴正澄清！」他拿出一份原子能委員會的檢測報告，強調近期有名嘴在節目上聲稱「天然石材」具有輻射，這是一大誤解。

堅持品質的王綺慧與張泰西，在12月9日請原子能委員會、清華大學博士、石材公會理事長親自來到位於八里的工廠做輻射檢測，全部都符合標準。

張泰西強調，石材的使用取決於需求，人造石材例如一般磁磚、石英磚、陶板磚，在安裝後比較不會污損，但在製造過程中，碳足跡一定比較高，對於生態不友善。

反觀天然石材取自於大自然，有天然的毛細孔，在潮濕或雨天時能夠吸水，乾燥時則會把水分排出，調節空氣中的溫度、濕度，因此，當有人拿人造石材跟天然石材的功能性相比，「優劣勢一比就知道」。

▼高得石材創辦人王綺慧。（圖／記者呂佳賢攝）

▼原能會12月9日赴「高得石材」位於八里的工廠檢測，各項數據皆符合標準。（圖／高得石材提供）

▼高得石材位於八里的工廠。（圖／記者呂佳賢攝）